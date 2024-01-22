T.C. YATAĞAN İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2020/446 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/446 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
9.326.748,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet MADEN ARAMA RUHSATI, 32808 Seri NumaralıMUĞLA İLİ YATAĞAN İLÇESİ SİCİL: 32808 SAYILI II-B GRUBU MADEN (MERMER) İŞLETME RUHSATI
Ruhsat Bilgisi
Muğla ili, Yatağan ilçesi sınırları dâhilinde ve Ertaş Maden Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi uhdesinde bulunan Sicil:32808 sayılı II-B Grubu (mermer) işletme ruhsatlı saha
İli: Muğla
İlçesi: Yatağan
Ruhsat sahibi: Ertaş Maden Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ruhsat yürürlük tarihi: 31/03/2016
Ruhsat bitiş tarihi:31/03/2026
Ruhsat süresi: 10 yıl
Ruhsat alanı: 56,25 hektar
İşletme izin alanı: 05/04/2016 tarihinde mermer (19,36 hektar) işletme izni düzenlenmiştir.Ayrıntılı bilgi için esatis.uyap.gov.tr internet adresine veya dosyaya müracaat edilebilir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/04/2024 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati: 18/04/2024 - 14:45
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/05/2024 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati: 21/05/2024 - 14:45
18/01/2024 (İİK m.114/4)