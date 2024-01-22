T.C. YATAĞAN İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:00

Örnek No:54*

2020/446 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/446 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

9.326.748,00

1

Adet

Taşınır

1 Adet MADEN ARAMA RUHSATI, 32808 Seri NumaralıMUĞLA İLİ YATAĞAN İLÇESİ SİCİL: 32808 SAYILI II-B GRUBU MADEN (MERMER) İŞLETME RUHSATI

Ruhsat Bilgisi

Muğla ili, Yatağan ilçesi sınırları dâhilinde ve Ertaş Maden Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi uhdesinde bulunan Sicil:32808 sayılı II-B Grubu (mermer) işletme ruhsatlı saha

İli: Muğla

İlçesi: Yatağan

Ruhsat sahibi: Ertaş Maden Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ruhsat yürürlük tarihi: 31/03/2016

Ruhsat bitiş tarihi:31/03/2026

Ruhsat süresi: 10 yıl

Ruhsat alanı: 56,25 hektar

İşletme izin alanı: 05/04/2016 tarihinde mermer (19,36 hektar) işletme izni düzenlenmiştir.Ayrıntılı bilgi için esatis.uyap.gov.tr internet adresine veya dosyaya müracaat edilebilir.


Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/04/2024 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati: 18/04/2024 - 14:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/05/2024 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati: 21/05/2024 - 14:45

18/01/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No: ILN01970693