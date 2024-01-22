T.C. YATAĞAN İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:00

Örnek No:54*

2020/446 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/446 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 9.326.748,00 1 Adet Taşınır 1 Adet MADEN ARAMA RUHSATI, 32808 Seri NumaralıMUĞLA İLİ YATAĞAN İLÇESİ SİCİL: 32808 SAYILI II-B GRUBU MADEN (MERMER) İŞLETME RUHSATI Ruhsat Bilgisi Muğla ili, Yatağan ilçesi sınırları dâhilinde ve Ertaş Maden Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi uhdesinde bulunan Sicil:32808 sayılı II-B Grubu (mermer) işletme ruhsatlı saha İli: Muğla İlçesi: Yatağan Ruhsat sahibi: Ertaş Maden Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ruhsat yürürlük tarihi: 31/03/2016 Ruhsat bitiş tarihi:31/03/2026 Ruhsat süresi: 10 yıl Ruhsat alanı: 56,25 hektar İşletme izin alanı: 05/04/2016 tarihinde mermer (19,36 hektar) işletme izni düzenlenmiştir.Ayrıntılı bilgi için esatis.uyap.gov.tr internet adresine veya dosyaya müracaat edilebilir.





Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/04/2024 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati: 18/04/2024 - 14:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/05/2024 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati: 21/05/2024 - 14:45

18/01/2024 (İİK m.114/4)