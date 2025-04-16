T.C. YATAĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 16.04.2025 - 00:01

T.C. YATAĞAN İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/167 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/167 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Muğla İl, Yatağan İlçe, DERE Mahalle/Köy, Nebiköy Yolu Başı Mevkii, 972 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz Yatağan ilçe merkezine 2km mesafede, Muğla Aydın yoluna kuş uçuşu 700m mesafede, asfalt yola cepheli, ulaşım sorunu bulunmayan, düz bir araziye sahiptir. Parsel yola göre 120 cm kadar yüksek koda sahip olup, girişte sağda güvenlik yapısı, sağ orta kısımda üretim alanı, sol arka kısmında ise idari bina ve birleşik haldeki işçi sosyal tesislerinden oluşur. Parsel üzerinde mermer fabrikası, idari ve sosyal bina, yol cephesinde girişte bekçi kulübesi, fabrika binası arka kısmında demir gölgelik çalışma alanı, arıtma sistemi ile saha betonu bulunmaktadır.

Adresi: Dere Mahallesi Nebiköy Yolu Başı Mevkii 972 Ada7 Parsel Yatağan / MUĞLA

Yüzölçümü: 14.953,94 m2

Arsa Payı: 1/1

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Cumhuriyet Mahallesi 6Ada 18Parsel Mevzi İmar PlanıMermer İşleme teşhir ve satış alanı içerisinde, maxE=0.50, Hmax:7.50m, idari ve sosyal tesis için 6.50m,

Kıymeti: 92.498.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapuda görüldüğü gibi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/07/2025 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati: 10/07/2025 - 10:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/08/2025 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati: 12/08/2025 - 10:30

11/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.