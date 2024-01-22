T.C. YENİŞEHİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:00

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Dosya No: 2023/9 Esas Karar No: 2023/1262

SANIK: BİRCAN EKREN, Orhan ve Filiz kızı, 25/11/1989 KONAK doğumlu, KIRŞEHİR, MERKEZ, Kayabaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:11855644172

SUÇ: Hakaret, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ: 06/06/2022 - 15:30

SUÇ YERİ: BURSA/YENİŞEHİR

KARAR TARİHİ: 23/11/2023

KARAR NİTELİĞİ: 5271 sayılı CMK'nun 5728 sayılı Yasa ile değişik 231/5 mad. Gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

KANUN MADDESİ: TCK125/1-125/3-a,86/2,

Yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiği adresine ve ayrıca adres araştırması sonucu bildirilen adreslere çıkarılan tebligatların iade döndüğü ve daha evvel dava dosyasında kendisine usulüne uygun yapılan bir tebligatın da bulunmadığından, sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden " Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup ,adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla ulaştırılacak bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile İnegöl Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.