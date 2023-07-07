T.C. YENİŞEHİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ

Yayınlanma: 07 Temmuz 2023

Dosya No: 2022/1055 EsasKarar No :2023/535

DAVACI: K.H.

SANIK: ABDULLAH ALNAFEI, Ali ve Hatun oğlu, 03/07/1980 RAKKA doğumlu, TC Kimlik No:99656984512

SUÇ: Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek vs

SUÇ TARİHİ: 28/08/2020

SUÇ YERİ: BURSA/MERKEZ

KARAR TARİHİ: 27/04/2023

KARAR NİTELİĞİ: Yetkisizlik üzerine Bursa Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine

KANUN MADDESİ: CMK 12. Ve devamı mad.

Yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiği adresine ve ayrıca adres araştırması sonucu bildirilen adreslere çıkarılan tebligatların iade döndüğü ve daha evvel dava dosyasında kendisine usulüne uygun yapılan bir tebligatın da bulunmadığından, sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden " Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla ulaştırılacak bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.