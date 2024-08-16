Yayınlanma: 16.08.2024 - 00:01

T.C. YENİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2019/15 Tereke

MİRASÇI : İHSAN GÜLDİKEN - 20269635508

CAN GÜLDİKEN - 20263635726

Mahkememizde açılan tereke davasının yapılan yargılamasında

Mahkemenizce tarafınıza belirtilen adresinize ulaşılamadığından tebligat yapılamamış, adres araştırmasında da netice alınamadığından kendisine karar tebliği edilemediğinden aşağıdaki hüküm tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile ;

1-Müteveffa 20299634588 TC kimlik numaralı İHSAN GÜLDİKEN'in terekesine dahil olan Yenişehir Vakıfbank Şebesi Müdürlüğüne ait TR86 0001 5001 5800 7309 5572 63 nolu vadesiz hesapta bulunan 1.351,14 TL'yi mirasçılar 20290634860 TC numaralı mirasçı BURHANETTİN GÜLDİKEN, 20281635142 TC Kimlik numaralı mirasçı MURAT GÜLDİKEN, 20278635216 TC Kimlik numaralı mirasçı AHMET BURAK GÜLDİKEN, 20269635508 TC Kimlik numaralı mirasçı İHSAN GÜLDİKEN,20263635726 TC Kimlik numaralı mirasçı CAN GÜLDİKEN'e veraset ilamındaki payları oranında ödenmesine,

2-Ödeme yapılması için dosya kesinleştikten sonra Vakıfbank Yenişehir Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

3-Yenişehir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nün ihbar yazısında belirtilen müteveffanın Şifa Eczanesi'ne olan borcunun davamız konusu olmadığı anlaşılmakla bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

4-Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,

5-Terekeden bu şekilde el çekilmesine,

Dair tarafların yokluklarında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemelerine İstinaf yoluaçıkolmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.