T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 24 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/326 - 2023/327 - 2023/328 - 2023/329 - 2023/331 - 2023/332 Esaslar

1- Dava konusu Kamulaştırılan taşınmazlar;

2023/326 Esas -Yozgat İli, Merkez İlçesi, Sarımbey Köyü, Tilkideliği Mevkii 107 Ada,137 no'lu parsele kayıtlı 9.793,35 m2 taşınmazın 1.559,41 m2 lik kısmı - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Sarımbey Köyü Tilkideliği Mevkii 107 Ada, 138 no'lu parsele kayıtlı 169,13 m2 taşınmazın tamamında mülkiyet (23/24 oranında kamulaştırma işlemi - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Sarımbey Köyü Çukurtarla Mevkii 106 Ada,14 no'lu Parsele kayıtlı 4.028,77 m2 taşınmazın 628,74 m2 lik kısmı - Davalı Malikler - Leyla SELVİ - Melek ŞAHİNGÖZ - Mustafa SADIÇ - Nezaket KANDEMİR - Nuri SADIÇ - Rıza SADIÇ - Zeynep ÇALIŞKAN

2023/327 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Sarımbey Köyü, Tilkideliği Mevkii 107 Ada,140 no'lu parsele kayıtlı 22.818,11 m2 taşınmazın 1.353,34 m2 lik kısmı - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Sarımbey Köyü, Tilkideliği Mevkii 107 Ada,141 no'lu parsele kayıtlı 169,00 m2 taşınmazın tamımında mülkiyet kamulaştırması - Davalı Malik- Rıza OBUZ

2023/328 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Sarımbey Köyü, Çukurtarla Mevkii 106 Ada,16 no'lu parsele kayıtlı 9.179,88 m2 taşınmazın 172,61 m2 lik kısmı hakkında irtifak hakkı kamulaştırması - Davalı Malikler- Yusuf SALMAN - Zöhre AKKAYA

2023/329 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Sarımbey Köyü, Velioğlu Mevkii 103 Ada, 43 no'lu parsele kayıtlı 7.033,90 m2 taşınmazın 3.666,70 m2 lik kısmı hakkında irtifak hakkı kamulaştırması - Davalı Malikler - Nadir YALÇINKAYA

2023/331 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Büyükmahal Köyü, Yazlak Mevkii 123 Ada,175 no'lu parsele kayıtlı 5.944,62 m2 taşınmazın 578,39 m2'lik kısmı hakkında irtifak hakkı kamulaştırması - Davalı Malikler -Ayfer AYKAÇ - Aysel ÖZERCAN - Fatma YURTSEVER - Nazelin UĞURLU - Tülay DEMİRCİOĞLU - Yüksel UĞURLU

2023/332 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Büyükmahal Köyü, Yazlak Mevkii 128 Ada,159 no'lu Parsele kayıtlı 10.612,81 m2 taşınmazın 1.365,07 m2'lik kısmı hakkında irtifak hakkı hakkı kamulaştırması - Davalı Malikler- Ahmet BEKTAŞ - Aykut BEKTAŞ - Behiye ERİM - Çetin Oktay ERİM - Çimen ÇİFTÇİ - Derya KUTLU - Döne ÇETİN - Emine BAŞOL - Erdal Yaşar ERİM - Ergün ERİM - Esen UĞUR - Fazlı BAŞOL - Gülseren ŞAHİN - Hatice MALÇOK - Haydar ERİM - Hülya DALASLAN - Hüseyin BAŞOL Hüseyin ERİM - İsmail ASLAN - İsmet ERİM - Kumru ERİM - Levent ERİM - Mehmet ERİM - Mehmet ERİM - Meziyet ERİM - Mustafa ERİM - Muzaffer ASLAN - Müdeser ERİM - Nurcan ERİM - Okan ASLAN - Oktay ASLAN - Olcay ERİM - Onay ERİM - Özgür Bülent ERİM - Raziye ERİM - Satı ÇATALTAŞ - Selma BAYRAM - Serdar ERİM - Serpil SÜSLÜ - Sibel ERİM - Sinan ERİM - Sultan ERİM - Veli BAŞOL - Yunus ERİM - Zehra ERİM - Zehra TAŞKIN - Zekiye YILDIZ - Zekiye Deniz AYAN

2- Kamulaştırmayı yapan idare: TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

3- Kamulaştırmanın ve Belgelerin Özeti: TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü yatırım programında 16.D.00.0270 proje numarası ile yer alan 380 Kv Reşadiye TM - Yozgat 380 TM EİH. sahası altında kalan bir kısım taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 11.01.2018 tarihli 1 - 4 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına kararı alındığı ve 01.02.2018 Tarih ve 284 sayılı yazı ile de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamulaştırma kararı onaylandığı, mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/326 Esas -2023/327 Esas - 2023/328 Esas - 2023/329 Esas - 2023/331 Esas ve 2023/332 Esas sayısında dava açılmış ve duruşması 19/12/2023 tarihine bırakılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 21/11/2023