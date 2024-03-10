T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 10.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/459 - 2023/460 - 2023/461 - 2023/462 - 2023/463 - 2023/464 - 2023/465 2023/466 - 2023/467 - 2023/468 - 2023/469 - 2023/470 - 2023/471 Esaslar

1- Dava konusu Kamulaştırılan taşınmazlar;

2023/459 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güllük Köyü, 121 Ada, 15 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 1,44 m2 lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 971,99 m2 lik irtifak alanının üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalılar - Nevruz ORAN - İhsaniye ŞAR - İsminaz SAĞINMAZ - Veli ORAN - Fatma ORAN - Ergül ORAN - Derya ÇAPAR - Döndü ORAN - Hüseyin ORAN - Songül BEKTAŞ - Metin YILMAZ

2023/460 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Çalatlı Köyü, 114 Ada, 48 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 591,21 m2 lik irtifak alanının üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalılar - Adile EKER - Ayla EROĞLU - Ethem BALDEMİR- Fazlı ÇAY - Gamze SOYLU - Gülsüm BALDEMİR - Halil ÇAY - Mehmet ÇAY- Melek AZMAZ- Necip ÇAY - Nilüfer CEYLAN - Nuri ÇAY - Nuriye ÇETİN - Nuriye SAKACI - Şerife BALDEMİR - Yaşar BALDEMİR - Yılmaz BALDEMİR - Yunus ÇAY

2023/461 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Deremumlu Köyü, 111 Ada, 12 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 738,04 m2 lik irtifak alanının üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalılar - Ali Remzi TURHAN - Sekine TURHAN - Kevser KARACA - Altan TURHAN - Seniye GARGI - Hüsne TURHAN - İsmet TURHAN - Hürdoğan TURHAN - Mülkiye SALMA - Erdoğan TURHAN - Ali Ekber TURHAN - Neriman DEMİREL - Gülbeyaz TURHAN

2023/462 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Deremumlu Köyü, 110 Ada, 1 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 23,27 m2 lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 1.235,15 m2 lik irtifak alanının üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalılar - Arif MAT - Hüseyin MAT - Haydar MAT - Selda BAHADIR - Fırat KARACA - Hülya KIRKPINAR - Kevser KARACA - Leyla AYDOĞDU

2023/463 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Deremumlu Köyü, 109 Ada, 10 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 188,93 m2 lik irtifak alanının üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalılar - Arif MAT - Hüseyin MAT - Haydar MAT - Selda BAHADIR - Fırat KARACA - Hülya KIRKPINAR - Kevser KARACA - Leyla AYDOĞDU

2023/464 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Çalatlı Köyü, 114 Ada, 63 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 21,86 m2 lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 2.211,13 m2 lik irtifak alanının üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalılar - Güler AKTÜRK - Esma Bozlak ASLAN - İkbal BOZLAK - Bekir BOZLAK - Hadmigül SAVAŞ - Battal BOZLAK - Meryem BOZLAK - Nursat BOZLAK

2023/465 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güllük Köyü, 120 Ada, 150 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 232,68 m2 lik irtifak alanının üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalı - Kader ÖZKAN

2023/466 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Deremumlu Köyü, 104 Ada, 26 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 11,36 m2 lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 1.068,37 m2 lik irtifak alanının üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalılar - Adil SARIDOĞAN Gülhan SARIDOĞAN - Celal SARIDOĞAN - Sultan SARIDOĞAN

2023/467 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Deremumlu Köyü, 102 Ada, 14 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 797,02 m2 lik irtifak alanının üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalılar - Mehmet Ali SARIDOĞAN - Binnaz ATEŞOĞLU - Medine ASLAN - Satı SARIDOĞAN

2023/468 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Deremumlu Köyü, 121 Ada, 3 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 140,49 m2 lik irtifak alanın üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalılar - Belgin GÖNÇ - Olcay KOÇAK - Zekai KARACAOĞLU - Birsen İLKYAZ - Mehmet KARACAOĞLU - Nergiz SARIDOĞAN - İsmail KARACAOĞLU -

2023/469 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Deremumlu Köyü, 102 Ada, 88 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 954,37 m2 lik irtifak alanının üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalılar - Şehri SARIDOĞAN - Ayşe KARACAOĞLU

2023/470 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Deremumlu Köyü, 104 Ada, 22 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 9,13 m2 lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 1.045,63 m2 lik irtifak alanının üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalılar - Nazan KAYAASLAN - Derya KARACAOĞLU - Emine ASLAN - Ayşe ASLANER - Münevver ASLAN - Nazik ASLANER - Haydar ASLANER - Hakan ASLANER - Süzende ASLANER - İlyas ASLANER - Evren ASLANER - Armağan ASLANER - Müslime ASLANER - İmran YILDIZ - Cemal ASLANER - Cesur ERYILMAZ - Tülün MAVİLİ - Satılmış ERYILMAZ - Yılmaz ASLANER - Elif SOYASLAN - Hakverdi ASLANER - Satı ASLANER - Perihan BAŞAL

2023/471 Esas - Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güllük Köyü, 120 Ada, 160 no'lu parsele kayıtlı taşınmazın 5,92 m2 lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 3.370,00 m2 lik irtifak alanının üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili - Davalılar - Hacı BABAYİĞİT - Arif YILMAZ

2- Kamulaştırmayı yapan idare: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

3- Kamulaştırmanın ve Belgelerin Özeti: Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. faaliyetleri kapsamında, Yozgat ili sınırları içerisindeki 741904,71 km uzunluğundaki Yozgat 380 DM - Çalatlı DM Enerji Nakil Hattı güzergâhına isabet eden taşınmazlardan toplam 1603,70 m2'lik sahanın mülkiyetinin tescil edilebilmesi, hat emniyet sahası içinde kalan toplam 118021,35 m2'lik saha üzerinde de irtifak hakkı tesis edilebilmesi için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası kapsamında, Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamulaştırma kararı alındığı, mahkememizden kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/459 Esas - 2023/460 Esas - 2023/461 Esas - 2023/462 Esas - 2023/463 Esas - 2023/464 Esas - 2023/465 Esas - 2023/466 Esas -2023/467 Esas - 2023/468 Esas - 2023/469 Esas - 2023/470 Esas ve 2023/471 Esas sayısında dava açılmış ve duruşması 15/03/2024 tarihine bırakılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10/4 maddesi gereğince İLAN olunur. 08/03/2024