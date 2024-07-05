T.C. YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:00

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No: 2023/481

Karar No: 2024/50

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : GHUFRAN HASHIM HASAN HASAN, Hashım Hasan ve Badrıyap Mastofee kızı,1984 IRAK doğumlu

SANIK :IMAD BASHIT JAZIH AL MUNTAFIJ, Bashıt ve Bedrıye oğlu, 30/05/1981 AL BASRAH doğumlu

SUÇ : Kasten Yaralama

SUÇ TARİHİ :13/02/2023

SUÇ YERİ : YOZGAT/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 11/01/2024

KARAR NİTELİĞİ : 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

KANUN MADDELERİ : TCK 86/1, 87/1-c son, 62/1

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı müştekinin Türkiye'de tebligata yarar adresinin bulunmaması veyapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, "gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren CMK.'nun 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinafkanun yoluna başvurabileceği ilan olunur. 29/05/2024