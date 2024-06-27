T.C. YOZGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:00

Sayı: 2020/202 Esas 24/06/2024 Konu: İlanen tebligat

ESAS NO: 2020/202

KARAR NO: 2024/823

Davacı Mustafa Darman ve diğer taraflar tarafından 06.03.2020 tarihinde açılan dava sonucunda : Davanın KABULÜ ile, Yozgat ili,Merkez ilçesi, Yukarınohutlu 2. Mıntıka Mahallesi, 829 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazda aynen taksim mümkün olmadığından SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, karar verildiği,davalı Birsen Horgan’ın (435****082)verilen karara ilişkin ilanın yayınlanmasından itibaren, 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvuru yolu açık olmak üzere karar verildiği, iş bu ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen TEBLİĞ OLUNUR.