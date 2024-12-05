T.C. YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/538 Esas

TALEP EDEN: HANIM KURT vekili Av. HANDAN KURT

Talep eden HANIM KURT vekili Av. HANDAN KURT tarafından açılan Gaiplik davasında;

SULTAN KURT'dan 04/09/2014 yılından bu yana haber alamadıklarından bahisle mahkemize gaiplik davası açmakla;

SULTAN KURT'un kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içersinde Yüksekova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2024/538 Esassayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur.31/10/2024

GAİP

T.C. KİMLİK NO: 24685866904

ADI SOYADI: SULTAN KURT

BABA ADI: LOKMAN

ANA ADI: HANIM

DOĞUM TARİHİ: 01/09/2000

DOĞUM YERİ: YÜKSEKOVA