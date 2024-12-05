T.C. YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2024/538 Esas
TALEP EDEN: HANIM KURT vekili Av. HANDAN KURT
Talep eden HANIM KURT vekili Av. HANDAN KURT tarafından açılan Gaiplik davasında;
SULTAN KURT'dan 04/09/2014 yılından bu yana haber alamadıklarından bahisle mahkemize gaiplik davası açmakla;
SULTAN KURT'un kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içersinde Yüksekova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2024/538 Esassayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur.31/10/2024
GAİP
T.C. KİMLİK NO: 24685866904
ADI SOYADI: SULTAN KURT
BABA ADI: LOKMAN
ANA ADI: HANIM
DOĞUM TARİHİ: 01/09/2000
DOĞUM YERİ: YÜKSEKOVA
#ilangovtr Basın No: ILN02134238