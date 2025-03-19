Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:01

T.C. YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/392 Esas

TALEP EDEN: Çili ÖZDEMİR

Talep eden tarafından açılan Gaiplik davasında;

Talep Eden: Çili ÖZDEMİR-30334680456

Lezgin ÖZDEMİR'den 2013 yılından beri haber alamadıklarından bahisle mahkememize gaiplik davası açmakla; Lezgin ÖZDEMİR'in kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6(Altı) ay içersinde Yüksekova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2024392 Esassayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO: 34327547184

ADI SOYADI: LEZGİN ÖZDEMİR

BABA ADI: HAMİT

ANA ADI: MERVUŞE

DOĞUM TARİHİ: 12/03/1974