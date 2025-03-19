T.C. YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/392 Esas
TALEP EDEN: Çili ÖZDEMİR
Talep eden tarafından açılan Gaiplik davasında;
Talep Eden: Çili ÖZDEMİR-30334680456
Lezgin ÖZDEMİR'den 2013 yılından beri haber alamadıklarından bahisle mahkememize gaiplik davası açmakla; Lezgin ÖZDEMİR'in kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6(Altı) ay içersinde Yüksekova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2024392 Esassayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO: 34327547184
ADI SOYADI: LEZGİN ÖZDEMİR
BABA ADI: HAMİT
ANA ADI: MERVUŞE
DOĞUM TARİHİ: 12/03/1974
#ilangovtr Basın No: ILN02191763