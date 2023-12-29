T.C. YUMURTALIK (KAPATILAN) KADASTRO MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29 Aralık 2023

Sayı: 1997/284 Esas, 1999/2 Karar

Mahkememizin; 28/07/1999 tarih ve 1997/284 Esas, 1999/58 Karar sayılı ilamı: Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 2015/3488 Esas, 2017/6104 Karar sayılı ilamı ile bozulmuş olup, 1-Davacılar hazine, Cafer Sadık KIYILAN,M. Nuri SABUNCU'nun subut bulunmayan davalarının ayrı ayrı reddi ile, 2-Niza konusu kaldırım kasabası 925 parsel sayılı taşınmazın tespit gibi, tespit malikleri adına tespit ve tapuya tesciline, 3-Dosyanın kesinleşmesine müteakip tescil hususunda dosyanın Yumurtalık Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, 4-Müdahillerinin tamamının açmış oldukların davaları yönünden mahkememizin görevsizliğine, dosyasının kesinleşmesine müteakip, bu hususta görevli ve yetkili Yumurtalık Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 2015/3488 Esas, 2017/6104 Karar sayılı ilamı ile davacı Hazinenin temyiz itirazları yerinde görülmüş ve Mahkememiz kararı bozulmuştur.

İş bu Yargıtay Bozma İlamı tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Cafer Sadık KIYILAN, M.Nuri SABUNCU Mirasçıları: Ayşe SABUNCU, Hanım SABUNCU, Uğur Gülşen SABUNCU, Nevzat SABUNCU, Ahmet SABUNCU, Nuri SABUNCU, Güler Cihan SABUNCU, davalılar: Cevdet BENKER, Mehmet Mirasçıları, Hakkı Mirasçıları, Ali Mirasçıları, Durdu Mirasçıları, Elife Mirasçıları, Mahmut ÖZTAŞ, Ahmet ÖZTAŞ, Durmuş Ali, Mahmut oğlu Halil ÖZTAŞ, Ömer Mirasçıları, Müdahiller Ali MAKARACI, Abdulsamet GÜDEN, İlhami GÜN, Mehmet GÜN'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, adı geçen tarafların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine tutturulacak bir tutanak ile Yargıtay nezdinde Karar Düzeltme Talebinde bulunabilecekleri, ayrıca Karar Düzeltme Taleplerinin Yargıtayca red edilmesi halinde Yargıtay Bozma İlamının kendi yönlerinden kesinleşeceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.