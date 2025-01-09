Yayınlanma: 09.01.2025 - 00:01

T.C. YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/171 Esas

İLGİLİ KİŞİLER:Ömer ve Döndü Kızı ZELİHA KARAKULAK , Ömer ve Döndü Kızı DUDU KARAKULAK , Ömer ve Neslihan Kızı DÖNE ULUS ve Ömer ve Döndü Kızı AYŞEDUDU KARAKULAK

Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Dava konusu Taşınmaz: Konya İli Yunak İlçesi Turgut/Yeni Mahallesi 139 Ada 11 Parsel) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/02/2025 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H..M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.