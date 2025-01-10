T.C. YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:01

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/45 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, MERKEZ/SELÇUK Mahalle/Köy, 37 Ada, 20 Parsel,

Yüzölçümü : 672,25 m2

Kıymeti : 1.512.562,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:21

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 10:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, ÖZYAYLA Mahalle/Köy, 130 Ada, 7 Parsel,

Yüzölçümü : 148.891,06 m2

Kıymeti : 2.233.365,90 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 13:51

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 13:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.