T.C. YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/45 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, MERKEZ/SELÇUK Mahalle/Köy, 37 Ada, 20 Parsel,
Yüzölçümü : 672,25 m2
Kıymeti : 1.512.562,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 10:21
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, ÖZYAYLA Mahalle/Köy, 130 Ada, 7 Parsel,
Yüzölçümü : 148.891,06 m2
Kıymeti : 2.233.365,90 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 13:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 13:51
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.