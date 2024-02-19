T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/222 Esas

DAVACI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ

VEKİLİ: Av. Betül MERT, Av. Neşe MÜNÜKLÜ, Av. Atakan KAZAK, Av. Asım BurakAKÇAY

DAVALI: FATMA KARATAŞ (T.C.NO:20086407524)

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup Mahkememizce verilen 20.02.2023 tarihli 2022/222 Esas - 2023/46 sayılı kararı aşağıdaki şekildedir:

"Davanın KABULÜ ile;

1- Artvin ili, Yusufeli ilçesi, Tekkale Köyü'nde tapuya kayıtlı 113 ada 177 parsel sayılı taşınmazın tamamının davalılar adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına TESCİLİNE, bu konuda işlem yapılması için Yusufeli Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, yazılacak müzekkereye gerekçeli karar örneği ve fen bilirkişisinin 05.08.2022 tarihli raporunun ve ekindeki krokilerin EKLENMESİNE,

2- Artvin ili, Yusufeli ilçesi, Tekkale Köyü'nde tapuya kayıtlı 113 ada 177 parsel sayılı taşınmazın tamamı içinkamulaştırma bedelinin 39.645,88? TL olarak TESPİTİNE,

3- Kamulaştırma bedeli olarak belirlenen 39.645,88? TL'nin Davalıların Tapu kaydındaki paylar ve pay sahipleri arasında vefat eden varsa vefat edenin mirasçılarına çıkartılmış veya çıkartılacak veraset ilamı uyarınca miras payları oranında üzerindeki varsa hak, haciz, şerh, ipotek ve sair takyidatlar göz önünde bulundurularak kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin ÖDENMESİNE, ödeme yapılması için Türkiye Halk Bankası Yusufeli Şubesine müzekkere YAZILMASINA,

4- Yürürlüğe giren 6459 sayılı kanunun 6. Maddesi ile kamulaştırma kanununun 10. Maddesine ek fıkra eklendiğinden bu nedenle davanın açılış 28.04.2022 tarihinin 4 ay sürenin bitim tarihi olan 29.08.2022 tarihinden ilk karar tarihi olan 31.01.2023 gününe kadar belirlenen kamulaştırma bedeline YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE,

5- İlgili bankaya ve tapu müdürlüğüne kararın bir örneğinin GÖNDERİLMESİNE,

6- Davacı kurumun harçtan muaf olması sebebiyle bu hususta KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

7- Davacı idare kendisini vekille temsil ettirmiş ise de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun14/05/2019 tarih, 2019/5-241 Esas ve 2019/560 Karar sayılı ilamı ile Anayasa Mahkemesi'nin 09/05/2019 tarih ve 2016/9364 başvuru numaralı kararı göz önünde bulundurularak davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

8- Dava konusu parsellerin tapu kaydındaki şerh ve takyidatlara kamulaştırma bedelinin yansıtılması için gerekli kurum ve bankalara MÜZEKKERE YAZILMASINA,

9- Davacı kurum tarafından yapılan yargılama giderlerinin Kamulaştırma Kanunun 29. maddesi gereğince davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

10- 02 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi'nin 5. maddesine göre yatırılan avansın kullanılmayan kısmının iş bu kararın kesinleşmesinden sonra yatıran tarafa iade edilmesine,

11- Davalı taraflar kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacı kurumdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalılara VERİLMESİNE,

Dair; mahkememizin işbu kararına karşı tescil hükmü yönünden KESİN, bedel yönünden ise gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize ve Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi'nce incelenmek üzere tarafların İSTİNAF yasa yoluna başvuru hakkıbulunduğuna dair, davacı idare vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup anlatıldı." şeklinde karar verilmiş ve gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.