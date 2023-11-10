T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/235 Esas

Davacı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT, Av. Neşe MÜNÜKLÜ, Av. Atakan KAZAK, Av. ASIM BURAK AKÇAY tarafından Mahkememizde açılan ve aşağıda esas numaraları belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel numarası belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yusufeli Halk Bankası Şubesi’ne yatırılacağı, ilam tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’ne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 18.10.2023 Dava konusu taşınmazların bulunduğu İl: Artvin, İlçe: Yusufeli, Merkez Mahallesi, Ahalt Mahallesi. Köy: Kılıçkaya Köyü, Çevreli Köyü, Çeltikdüzü Köyü, Irmakyanı Köyü.

SIRA NO

ESAS NO:

DAVALILAR

KÖY/ MEVKİİ

ADA/ PARSEL

TAŞINMAZIN CİNSİ

KAMULAŞ-TIRILACAK ALAN (m²)

1

2023/235

Kemal BAYRAK

Fatih YILDIRIM

Merkez Mahallesi

127/45 (Bağımsız Bölüm No:9-11)

Arsa

268,47 m²

2

2023/237

Fetehna TÜYLÜ ( Tapu Maliki ) Mirasçıları

Ahmet TÜYLÜ

Emine MET

Enber KARAGÜLLEOĞLU

Erdoğan ALKAN

Esme COŞKUN

Fatma ÇAKAL

Fatma ŞAHİN

Gülsüm ŞANLI

Hasan TÜYLÜ

Hayreddin DEMİR

Henife AYDIN

Hüseyin TÜYLÜ

İnci TÜYLÜ

Mehmet TÜYLÜ

Muhammet TÜYLÜ

Mustafa ALKAN

Mustafa DEMİR

Nazire YAZICI

Osman ALKAN

Özgül ŞAHİN

Salli COŞKUN

Sevgi TAŞCİ

Tuncer TÜYLÜ

Üzeyir TÜYLÜ

Tekkale Köyü

Ristav Mevkii

107 / 41

Tarla

349,21 m²

3

2023/239

Fahriye Zehra BAŞARAN

Fatma BAŞPEHLİVAN

Fikriye BABACAN

İnci BABACAN

Kezban BAŞPEHLİVAN

Mine ÇELENK 

Nurcan ÇELİK

Sevinç ÇİFTOĞLU 

Ekrem BABACAN 

(Tapu Maliki) Mirasçıları 

Arzu BAYRAM

Fatih BABACAN

Meliha BABACAN

Nargihan GÜNDOĞDU

Neslihan KALAYCI

Nesrin BAYINDIR

Vahit BABACAN

Kılıçkaya Köyü

185/35

(1/20 hissesi)

 

207/14

(1/80 Hissesi)

Tarla 

 

 

 

Tarla

1213,41  m²,

 

 

 

 1521,05 m²

4

2023/241

Penbe ALKAN (Tapu Maliki) Mirasçıları; 

Ahmet TAŞÇİ

Bahri ÇELİK

Elmas ÇELİK

Emine MET

Enber KARAGÜLLEOĞLU

Engin ÇELİK

Erdoğan ALKAN

Fatma ALKAN

Gülsüm ŞANLI

Hava ERGEN

Hava POLAT

İbrahim ÇELİK

Mustafa ALKAN

Mustafa ÇELİK

Nazire YAZICI

Osman ALKAN

Özgül ŞAHİN

Salli COŞKUN

Solmaz YIKILMAZ

Tekkale Köyü

328/13

 328/20

 371/287

 450/86

 371/70

Bahçe

Tarla

Bahçe 

Tarla 

Tarla

252,5 

367,01m² 

392,78 m²

236,09 m²

175,04 m²

5

2023/243

Hüseyin POLAT ( Tapu

Maliki ) Mirasçıları;   

Ahmet POLAT

Ayşe ÇİÇEK

Beyhan PELİT

Emine DEMİRAL

Erhan POLAT

Fatma Yeter POLAT 

Fidan SÜRMELİ

Gülay DAĞTEKİN

Hasan KURT 

Hatice KURBAN 

Hüsein POLAT

Kadir POLAT 

Name KURT 

Onur KURT

Orkun KURT

Ömer Faruk POLAT

Öznur POLAT

Tahsin POLAT

Tülay POLAT SEVİN.

Ümit ÇAY

Kılıçkaya Köyü

207/27

Tarla

121,24 

6

2023/245

Tenzile UYUMAZ

Zeycan ŞAHİN

Ahmet YIKILMAZ

Fatma YIKILMAZ

Güllar TUNÇ

İbrahim YIKILMAZ

Hünker ŞAHİN

Mehmet ŞAHİN

Teyfur ŞAHİN

Ahmet ŞAHİN

Fatma YIKILMAZ

Durmuş YIKILMAZ

Hüsamettin YIKILMAZ

Cemile ŞAHİN

Ali YIKILMAZ

Selma DİNÇ

Hava YIKILMAZ

Özkan YIKILMAZ

Hüseyin YIKILMAZ

Mehmet YIKILMAZ

Necla GÜNGÖR

Solmaz YIKILMAZ

Cevriya ŞAHİN

Ali YIKILMAZ

Tekkale Köyü

316/3

 371/363

 371/395

 372/16

 

 372/18,

 381/33

Bahçe

 Tarla

 Tarla 

Kagir Bir Katlı Dükkan ve Ahşap Baraka Arsa 

 

Tarla,

Bahçe

179,78 m²

   191,5 m² 

   172,96 m²

   134,7 m²

 

 

  187,05 m²,

  117,47 m²

7

2023/247

Arif ÇELİK ( Tapu 

Maliki ) - Mirasçıları :

Ahmet ÇELİK

Ahmet SEÇGİN

Ali ÇELİK

Ali KUZU

Arif ÇELİK

Ayfer KEÇECİ

Ayşe ÇELİK

BayramGökhanSEÇGİN

Cemal KEÇECİ

Enber ÇELİK

Ezine SARAÇ

Fatma KADIOĞLU

Fatma KEÇECİ

Feyza Seçgin 

GÜMÜŞKAYA

Gülseren YARALI

Gültekin KEÇECİ

Handan YAŞAR

Hanım DAYAL

Hatice LEVENT

Hayrettin ÇELİK 

İzzet TURHAN

Kadir ÇELİK

Kenan KAYA 

Kenan KEÇECİ

Muhsin ÇELİK

Muradiye ALTUNOK

Mustafa KAYA 

Mustafa KUZU

Nebahat ÖZYÜREK

Necmettin ÇELİK

Nejla SEÇGİN

Nihal KEÇELİ

Nurettin ÇELİK

Nurettin KEÇECİ

Nurten KEÇECİ

Oğuz ÇELİK

Özkan SEÇGİN

Rahime TAŞPINAR

Rahime ÇELİK

Refika TAŞKIN

Resul KUZU

Saadet ÇELİK

Saadet KEÇECİ

Selamet ÇELİK

Semiya ÇELİK

Sevgi ETCİ

Sevim ÇETİNKAYA 

Songül ÇELİK

Songül KEÇECİ KURT

Şevki KAYA

Çeltikdüzü Köyü

459/7

Bahçe

327,93 m²

8

2023/249

Menemşe ŞAHİN 

 Mehmet SİLACİ

Merkez

425/36

( 1/3 

Hissesi)

Arsa

75 

9

2023/251

Emsal YILMAZ

 Oya YILMAZ 

DEİTMER

Hakan YİLMAZ

Arzu YİLMAZ 

Ayşe Kadriye OLGUN

Kılıçkaya Köyü

178/1, 

178/2,

178/3

Tarla 

 Tarla 

 Tarla

2636,8 m²

 2142,68 m²

 43821,58 m²

10

2023/253

Fahriye Zehra BAŞARAN

Fatma ARSLAN

Fatma BAŞPEHLİVAN

Fikriye BABACAN

İnci BABACAN

Kezban  BAŞPEHLİVAN

Mine ÇELENK

Nurcan ÇELİK

Sevinç ÇİFTOĞLU

Ekrem BABACAN  (Tapu Maliki) Mirasçıları

Arzu BAYRAM

Fatih BABACAN

Meliha BABACAN

Nargihan GÜNDOĞDU

Neslihan KALAYCI

Nesrin BAYINDIR

Vahit BABACAN

Çevreli

 Köyü

178/2,

178/8,

(11/240

Hissesi) 

178/7 ,

(11/160 

Hissesi)

Ahşap Anbar ve Bahçe  

 Ahşap Anbar ve Bahçe

 

 

 

 Kargir Değirmen ve Bahçe

713,58   

 141,44 m²    

   

 

 

114,34 m²

11

2023/255

İsmail BABACAN (Tapu 

Maliki ) Mirasçıları :

Esma BABACAN

Recep BABACAN

Cemal SÜRÜCÜ

Niyazi BULUT 

Ertan BULUT 

Mehtap BOZKURT 

İsmail BABACAN

Nahide MIHÇAKAN

Mevlüde ARI

Saniye POLAT

Salihe POLAT

Uğur POLAT

Hasan POLAT 

Nadiye TOKSOY

Fatma KINALI

Yaşar Kaya BABACAN

Mecit BABACAN

Musa BABACAN ( Tapu

Maliki) Mirasçıları: 

Nazmi BABACAN

Fatma BABACAN

Nevzat BABACAN

Vedat BABACAN

Fatma BABACAN(Tapu 

Maliki ) Mirasçıları

Mahide ALBAYRAK

Deniz DÜZEL

Yahya DÜZEL

Duygu DÜZEL

Nizamettin BABACAN

Adalet BABACAN

Nurettin BABACAN

Ziyeddin BABACAN

Bahattin BABACAN

Dursun BABACAN

Olgun BABACAN

Fatma AKSU 

Nesrin AKSU

Nevim AYDIN

Nermin BABACAN

Kılıçkaya Köyü

186/83

Harman

72,59 m²

12

2023/234

Haci İbrahim ALTUNAY

(Tapu Maliki) Mirasçıları

Abdülmecit ÖZTÜRK

Adem ÖZTÜRK

Ahmet ALTUNAY

Aysel ALTINAY 

Cemil ÖZ

Deniz ERCAN

Dilara YAŞASUN

Erol KETECİ

Esme ALTUNAY

Fatih ALTUNAY

Fatma ÖZDEMİR

Firdes ALTUNAY

Gülsara ÖZTÜRK

Gülsüm AZAR

Hacer ÖZTÜRK

Handan ALTUNAY

Hava ÖZTÜRK

Hikmet ÇELİK

İsmail ALTUNAY

İsmet ALTUNAY

Jale ALTUNAY GENÇ

Kader ALTUNAY

Kadir ALTUNAY

Mahbube AKAL

Mahbube DÜLGER

Mehmet KETECİ

Mehmet BURUCU

Mehmet ÖZTÜRK

Ahmet BURUCU

Figen BURUCU

Mesut ALTUNAY 

Metin KETECİ

Muharrem ALTUNAY

Murat ALTINAY

Murat KIRVELİ

Mustafa KIRVELİ

Naide ALTUNAY

Naime GÜÇLÜ

Necla VAROL

Necmettin ÖZTÜRK

Nurettin ÖZTÜRK

Oğulcan ÖZ

Olcay YAŞASUN

Özcan ÖZTÜRK

Özgül ALTINAY

Özkan ALTUNAY

Özkan ÖZTÜRK

Rabia ÖZTÜRK

Saime YAŞASIN

Selçuk ÇELİK

Selim KİRVELİ

Serpil ACAR

Şeyma Nur ÖZ

Turan YAŞASUN

Çevreli Köyü

173/1

Kargir Değirmen ve Bahçe

160,19 m²

13

2023/236

Serdar ÇAKICI (Tapu

Maliki) Mirasçıları:

Avni ÇAKICI

Ayla ÇAKICI

Bahri ÇAKICI

Batın Alp KÖPRÜLÜ

Cahide BIÇAKÇIOĞLU

Elif ALTUNKAYNAK

Elif Pelin KÖPRÜLÜ

Emin ÇAKICI

Fehime GEYİK

Gamze ABİ

Hamiyet KÖPRÜLÜ

Hanife ARATMAN

Harun ÇAKICI

Hasibe TAVLAŞ

Hatice DERTLİ

Hulkiye ÇAKICI

Huriye BALTA

İsa ÇAKICI

Mediha ÇAKICI

Mehmet Tümer KÖPRÜLÜ

Melek KAYCI

Muhterem TEMUÇİN

Musa ÇAKICI

Mücahit KÖPRÜLÜ

Müzahir KÖPRÜLÜ

Nahide ÖZÇELİK

Necla GÖKDEMİR

Necmiye KIYICI

Nevim KOÇAR

Nihar ÇEYREK

Nuriye ÇAKICI

Ömer Faruk KÖPRÜLÜ

Perihan BAYIR

Rahmi ÇAKICI

Remziye ŞENTAY

Saime Leyla ARINÇ

Samih KÖPRÜLÜ

Sevgi ÇAKICI

Zübeyde BAYIR

Çevreli Köyü

200/24

Bahçe

586,84 m²

14

2023/238

Süleyman YILDIRIM

Hava YILDIRIM

Ensar YILDIRIM

Bahri YILMAZ

Fatih YILMAZ

Şemseddin YILMAZ

Irmakyanı Köyü

127/17

Bahçe

46,71m²

15

2023/240

Tenzile UYUMAZ

Zeycan ŞAHİN

Ahmet YIKILMAZ

Fatma YIKILMAZ

Güller TUNÇ

İbrahim YIKILMAZ

Hünker ŞAHİN

Mehmet ŞAHİN

Teyfur ŞAHİN

Ahmet ŞAHİN

Fatma YIKILMAZ

Durmuş YIKILMAZ

Hüsamettin YIKILMAZ 

Cemile ŞAHİN

Ali YIKILMAZ

Selma DİNÇ

Hava YIKILMAZ

 Özkan YIKILMAZ

Hüseyin YIKILMAZ

Mehmet YIKILMAZ

Necla GÜNGÜR

Solmaz YIKILMAZ

Cevriya ŞAHİN

Ali YIKILMAZ

Tekkale Köyü

336/1

Yığma Kagir, üç katlı ev ,

ahşap ambar ve arsa

150,89m²

16

2023/242

Mehmet SİLACİ

Menemşe ŞAHİN

Yusufeli/Merkez

450/9

Bahçe

327,98m²

17

2023/244

Mehmet ALKAN (Tapu

Maliki Mirasçıları) :   

Aziz Metin YILDIRIM

Binali AYDIN

Birol ALKAN

Birsan ERDOĞAN

Cemile YILDIRIM

Cevriye SAZAK

Dursun YAŞAR ALKAN

Erdal ALKAN

Erkan ALKAN

Ersan ALKAN

Esma AYDIN

Fehmi GENÇER

Gonca ALKAN

Gülden KAYAALP

Güneş TOPÇU

Gürsan ÇAKIR

Halil GENÇER

Haydar ALKAN

Hayriye ÖKSÜZ

İsa KARABULUT

Keriman ALKAN

Mehmet GENÇER

Mehmet KARABULUT

Mehmet Yavuz YILDIRIM

Meryem KAÇMAZ

Mevlüt YILDIRIM

Musa KARABULUT

Mustafa ALKAN

Münevver YILDIZ

Naciye POLAT

Nazmiye ŞAHİN

Nebahat ŞAHİN

Nejdet YILDIRIM

Neriman TÜRK

Nermin PESTİL

Nevriye KÖRG

Nezahat POLAT

 Nimet ALKAN

Özcan KIRMIZIKALA

Öznur ŞENAY

Pakize YÜZBAŞI

Penpe TÜNCİ

Remziye YILDIRIM

Sabahat TAŞDEMİR

Savaş AYDIN

Sefa GENÇER

Sermin DÜRTEK

Siralı AYDIN

Ulaş ALKAN

Üzeyir KARABULUT

Zeynep DURSUNOĞLU

Yusufeli/Merkez

412/4

Arsa

57,05m²

18

2023/254

Ahmet DAĞDEVİREN

Cevriye KARAGÖZ

Fatma TANRISEVEN

Gülseher PEHLİVAN

Hüseyin İKİNCİ

Kadir KARABULUT

Köksal kARABULUT

Muhammet DAĞDEVİREN

Murat KARABULUT

Mustafa DAĞDEVİREN

Nadime ÇAVUŞOĞLU

Nardane TOPRAK

Nihat İKİNCİ

Seyfettin DEMİREL

Suat KARABULUT

Zehra DEDEBEK

Zernişan YARDIMCI

Saniye BAYAZ (Tapu

Maliki) Mirasçıları:

Hakkı BAYAZ

Sabriye İKİNCİ

Safiye SÖZBİLİR

Kılıçkaya Köyü

191/8

Bahçe

297,52m²

19

2023/250

Sultan ÖZDEMİR (Tapu 

Maliki) Mirasçıları;

Gülsüm BELKIRAN

Aynur AKTAŞ

Erhan AKTAŞ

Fatih ÖZDEMİR

Fatma ÖZDEMİR

Hamide ÖZDEMİR 

Hacer DÜLGER

Hilal KORUK

Necati ACAR

Şaban ÖZDEMİR

Çevreli Köyü

185/35

Tarla

1.013,23m²

20

2023/248

Ahmet ÇAKIR (Tapu

Maliki) Mirasçıları;

Elmas DELİOĞLU

Fatma ÇAKIR

 Fürkan ÇAKIR

Gönül ÇAKIR

Gülay YILMAZ

Gülperi ÖZÇELİK

Gülperi TURHAN

İlker ÇAKIR

Mustafa ÇAKIR

Perüze DEMİRCİ

Safiye TÜRK

Sayime ÖZDAĞ

Soner ÇAKIR

Ahalt  Mahallesi

354/4

Kargir ev ve arsası

52,71m²

21

2023/252

Milkinaz ÇİÇEK (Tapu

Maliki)Mirasçıları:

Ali Ekber ÇİÇEK

Elif METAN

Filiz KILIÇ

Rahmi KILIÇ

Sevgi ARSLAN

Songül ÖZCAN

Hediye TÜYSÜZ

Kınalıçam Köyü

172/69

Tarla

227,91m²
#ilangovtr Basın No: ILN01926037