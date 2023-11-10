T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/235 Esas
Davacı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT, Av. Neşe MÜNÜKLÜ, Av. Atakan KAZAK, Av. ASIM BURAK AKÇAY tarafından Mahkememizde açılan ve aşağıda esas numaraları belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel numarası belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yusufeli Halk Bankası Şubesi’ne yatırılacağı, ilam tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’ne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 18.10.2023 Dava konusu taşınmazların bulunduğu İl: Artvin, İlçe: Yusufeli, Merkez Mahallesi, Ahalt Mahallesi. Köy: Kılıçkaya Köyü, Çevreli Köyü, Çeltikdüzü Köyü, Irmakyanı Köyü.
|
SIRA NO
|
ESAS NO:
|
DAVALILAR
|
KÖY/ MEVKİİ
|
ADA/ PARSEL
|
TAŞINMAZIN CİNSİ
|
KAMULAŞ-TIRILACAK ALAN (m²)
|
1
|
2023/235
|
Kemal BAYRAK
Fatih YILDIRIM
|
Merkez Mahallesi
|
127/45 (Bağımsız Bölüm No:9-11)
|
Arsa
|
268,47 m²
|
2
|
2023/237
|
Fetehna TÜYLÜ ( Tapu Maliki ) Mirasçıları
Ahmet TÜYLÜ
Emine MET
Enber KARAGÜLLEOĞLU
Erdoğan ALKAN
Esme COŞKUN
Fatma ÇAKAL
Fatma ŞAHİN
Gülsüm ŞANLI
Hasan TÜYLÜ
Hayreddin DEMİR
Henife AYDIN
Hüseyin TÜYLÜ
İnci TÜYLÜ
Mehmet TÜYLÜ
Muhammet TÜYLÜ
Mustafa ALKAN
Mustafa DEMİR
Nazire YAZICI
Osman ALKAN
Özgül ŞAHİN
Salli COŞKUN
Sevgi TAŞCİ
Tuncer TÜYLÜ
Üzeyir TÜYLÜ
|
Tekkale Köyü
Ristav Mevkii
|
107 / 41
|
Tarla
|
349,21 m²
|
3
|
2023/239
|
Fahriye Zehra BAŞARAN
Fatma BAŞPEHLİVAN
Fikriye BABACAN
İnci BABACAN
Kezban BAŞPEHLİVAN
Mine ÇELENK
Nurcan ÇELİK
Sevinç ÇİFTOĞLU
Ekrem BABACAN
(Tapu Maliki) Mirasçıları
Arzu BAYRAM
Fatih BABACAN
Meliha BABACAN
Nargihan GÜNDOĞDU
Neslihan KALAYCI
Nesrin BAYINDIR
Vahit BABACAN
|
Kılıçkaya Köyü
|
185/35
(1/20 hissesi)
207/14
(1/80 Hissesi)
|
Tarla
Tarla
|
1213,41 m²,
1521,05 m²
|
4
|
2023/241
|
Penbe ALKAN (Tapu Maliki) Mirasçıları;
Ahmet TAŞÇİ
Bahri ÇELİK
Elmas ÇELİK
Emine MET
Enber KARAGÜLLEOĞLU
Engin ÇELİK
Erdoğan ALKAN
Fatma ALKAN
Gülsüm ŞANLI
Hava ERGEN
Hava POLAT
İbrahim ÇELİK
Mustafa ALKAN
Mustafa ÇELİK
Nazire YAZICI
Osman ALKAN
Özgül ŞAHİN
Salli COŞKUN
Solmaz YIKILMAZ
|
Tekkale Köyü
|
328/13
328/20
371/287
450/86
371/70
|
Bahçe
Tarla
Bahçe
Tarla
Tarla
|
252,5 m²
367,01m²
392,78 m²
236,09 m²
175,04 m²
|
5
|
2023/243
|
Hüseyin POLAT ( Tapu
Maliki ) Mirasçıları;
Ahmet POLAT
Ayşe ÇİÇEK
Beyhan PELİT
Emine DEMİRAL
Erhan POLAT
Fatma Yeter POLAT
Fidan SÜRMELİ
Gülay DAĞTEKİN
Hasan KURT
Hatice KURBAN
Hüsein POLAT
Kadir POLAT
Name KURT
Onur KURT
Orkun KURT
Ömer Faruk POLAT
Öznur POLAT
Tahsin POLAT
Tülay POLAT SEVİN.
Ümit ÇAY
|
Kılıçkaya Köyü
|
207/27
|
Tarla
|
121,24 m²
|
6
|
2023/245
|
Tenzile UYUMAZ
Zeycan ŞAHİN
Ahmet YIKILMAZ
Fatma YIKILMAZ
Güllar TUNÇ
İbrahim YIKILMAZ
Hünker ŞAHİN
Mehmet ŞAHİN
Teyfur ŞAHİN
Ahmet ŞAHİN
Fatma YIKILMAZ
Durmuş YIKILMAZ
Hüsamettin YIKILMAZ
Cemile ŞAHİN
Ali YIKILMAZ
Selma DİNÇ
Hava YIKILMAZ
Özkan YIKILMAZ
Hüseyin YIKILMAZ
Mehmet YIKILMAZ
Necla GÜNGÖR
Solmaz YIKILMAZ
Cevriya ŞAHİN
Ali YIKILMAZ
|
Tekkale Köyü
|
316/3
371/363
371/395
372/16
372/18,
381/33
|
Bahçe
Tarla
Tarla
Kagir Bir Katlı Dükkan ve Ahşap Baraka Arsa
Tarla,
Bahçe
|
179,78 m²
191,5 m²
172,96 m²
134,7 m²
187,05 m²,
117,47 m²
|
7
|
2023/247
|
Arif ÇELİK ( Tapu
Maliki ) - Mirasçıları :
Ahmet ÇELİK
Ahmet SEÇGİN
Ali ÇELİK
Ali KUZU
Arif ÇELİK
Ayfer KEÇECİ
Ayşe ÇELİK
BayramGökhanSEÇGİN
Cemal KEÇECİ
Enber ÇELİK
Ezine SARAÇ
Fatma KADIOĞLU
Fatma KEÇECİ
Feyza Seçgin
GÜMÜŞKAYA
Gülseren YARALI
Gültekin KEÇECİ
Handan YAŞAR
Hanım DAYAL
Hatice LEVENT
Hayrettin ÇELİK
İzzet TURHAN
Kadir ÇELİK
Kenan KAYA
Kenan KEÇECİ
Muhsin ÇELİK
Muradiye ALTUNOK
Mustafa KAYA
Mustafa KUZU
Nebahat ÖZYÜREK
Necmettin ÇELİK
Nejla SEÇGİN
Nihal KEÇELİ
Nurettin ÇELİK
Nurettin KEÇECİ
Nurten KEÇECİ
Oğuz ÇELİK
Özkan SEÇGİN
Rahime TAŞPINAR
Rahime ÇELİK
Refika TAŞKIN
Resul KUZU
Saadet ÇELİK
Saadet KEÇECİ
Selamet ÇELİK
Semiya ÇELİK
Sevgi ETCİ
Sevim ÇETİNKAYA
Songül ÇELİK
Songül KEÇECİ KURT
Şevki KAYA
|
Çeltikdüzü Köyü
|
459/7
|
Bahçe
|
327,93 m²
|
8
|
2023/249
|
Menemşe ŞAHİN
Mehmet SİLACİ
|
Merkez
|
425/36
( 1/3
Hissesi)
|
Arsa
|
75 m²
|
9
|
2023/251
|
Emsal YILMAZ
Oya YILMAZ
DEİTMER
Hakan YİLMAZ
Arzu YİLMAZ
Ayşe Kadriye OLGUN
|
Kılıçkaya Köyü
|
178/1,
178/2,
178/3
|
Tarla
Tarla
Tarla
|
2636,8 m²
2142,68 m²
43821,58 m²
|
10
|
2023/253
|
Fahriye Zehra BAŞARAN
Fatma ARSLAN
Fatma BAŞPEHLİVAN
Fikriye BABACAN
İnci BABACAN
Kezban BAŞPEHLİVAN
Mine ÇELENK
Nurcan ÇELİK
Sevinç ÇİFTOĞLU
Ekrem BABACAN (Tapu Maliki) Mirasçıları
Arzu BAYRAM
Fatih BABACAN
Meliha BABACAN
Nargihan GÜNDOĞDU
Neslihan KALAYCI
Nesrin BAYINDIR
Vahit BABACAN
|
Çevreli
Köyü
|
178/2,
178/8,
(11/240
Hissesi)
178/7 ,
(11/160
Hissesi)
|
Ahşap Anbar ve Bahçe
Ahşap Anbar ve Bahçe
Kargir Değirmen ve Bahçe
|
713,58 m²
141,44 m²
114,34 m²
|
11
|
2023/255
|
İsmail BABACAN (Tapu
Maliki ) Mirasçıları :
Esma BABACAN
Recep BABACAN
Cemal SÜRÜCÜ
Niyazi BULUT
Ertan BULUT
Mehtap BOZKURT
İsmail BABACAN
Nahide MIHÇAKAN
Mevlüde ARI
Saniye POLAT
Salihe POLAT
Uğur POLAT
Hasan POLAT
Nadiye TOKSOY
Fatma KINALI
Yaşar Kaya BABACAN
Mecit BABACAN
Musa BABACAN ( Tapu
Maliki) Mirasçıları:
Nazmi BABACAN
Fatma BABACAN
Nevzat BABACAN
Vedat BABACAN
Fatma BABACAN(Tapu
Maliki ) Mirasçıları
Mahide ALBAYRAK
Deniz DÜZEL
Yahya DÜZEL
Duygu DÜZEL
Nizamettin BABACAN
Adalet BABACAN
Nurettin BABACAN
Ziyeddin BABACAN
Bahattin BABACAN
Dursun BABACAN
Olgun BABACAN
Fatma AKSU
Nesrin AKSU
Nevim AYDIN
Nermin BABACAN
|
Kılıçkaya Köyü
|
186/83
|
Harman
|
72,59 m²
|
12
|
2023/234
|
Haci İbrahim ALTUNAY
(Tapu Maliki) Mirasçıları
Abdülmecit ÖZTÜRK
Adem ÖZTÜRK
Ahmet ALTUNAY
Aysel ALTINAY
Cemil ÖZ
Deniz ERCAN
Dilara YAŞASUN
Erol KETECİ
Esme ALTUNAY
Fatih ALTUNAY
Fatma ÖZDEMİR
Firdes ALTUNAY
Gülsara ÖZTÜRK
Gülsüm AZAR
Hacer ÖZTÜRK
Handan ALTUNAY
Hava ÖZTÜRK
Hikmet ÇELİK
İsmail ALTUNAY
İsmet ALTUNAY
Jale ALTUNAY GENÇ
Kader ALTUNAY
Kadir ALTUNAY
Mahbube AKAL
Mahbube DÜLGER
Mehmet KETECİ
Mehmet BURUCU
Mehmet ÖZTÜRK
Ahmet BURUCU
Figen BURUCU
Mesut ALTUNAY
Metin KETECİ
Muharrem ALTUNAY
Murat ALTINAY
Murat KIRVELİ
Mustafa KIRVELİ
Naide ALTUNAY
Naime GÜÇLÜ
Necla VAROL
Necmettin ÖZTÜRK
Nurettin ÖZTÜRK
Oğulcan ÖZ
Olcay YAŞASUN
Özcan ÖZTÜRK
Özgül ALTINAY
Özkan ALTUNAY
Özkan ÖZTÜRK
Rabia ÖZTÜRK
Saime YAŞASIN
Selçuk ÇELİK
Selim KİRVELİ
Serpil ACAR
Şeyma Nur ÖZ
Turan YAŞASUN
|
Çevreli Köyü
|
173/1
|
Kargir Değirmen ve Bahçe
|
160,19 m²
|
13
|
2023/236
|
Serdar ÇAKICI (Tapu
Maliki) Mirasçıları:
Avni ÇAKICI
Ayla ÇAKICI
Bahri ÇAKICI
Batın Alp KÖPRÜLÜ
Cahide BIÇAKÇIOĞLU
Elif ALTUNKAYNAK
Elif Pelin KÖPRÜLÜ
Emin ÇAKICI
Fehime GEYİK
Gamze ABİ
Hamiyet KÖPRÜLÜ
Hanife ARATMAN
Harun ÇAKICI
Hasibe TAVLAŞ
Hatice DERTLİ
Hulkiye ÇAKICI
Huriye BALTA
İsa ÇAKICI
Mediha ÇAKICI
Mehmet Tümer KÖPRÜLÜ
Melek KAYCI
Muhterem TEMUÇİN
Musa ÇAKICI
Mücahit KÖPRÜLÜ
Müzahir KÖPRÜLÜ
Nahide ÖZÇELİK
Necla GÖKDEMİR
Necmiye KIYICI
Nevim KOÇAR
Nihar ÇEYREK
Nuriye ÇAKICI
Ömer Faruk KÖPRÜLÜ
Perihan BAYIR
Rahmi ÇAKICI
Remziye ŞENTAY
Saime Leyla ARINÇ
Samih KÖPRÜLÜ
Sevgi ÇAKICI
Zübeyde BAYIR
|
Çevreli Köyü
|
200/24
|
Bahçe
|
586,84 m²
|
14
|
2023/238
|
Süleyman YILDIRIM
Hava YILDIRIM
Ensar YILDIRIM
Bahri YILMAZ
Fatih YILMAZ
Şemseddin YILMAZ
|
Irmakyanı Köyü
|
127/17
|
Bahçe
|
46,71m²
|
15
|
2023/240
|
Tenzile UYUMAZ
Zeycan ŞAHİN
Ahmet YIKILMAZ
Fatma YIKILMAZ
Güller TUNÇ
İbrahim YIKILMAZ
Hünker ŞAHİN
Mehmet ŞAHİN
Teyfur ŞAHİN
Ahmet ŞAHİN
Fatma YIKILMAZ
Durmuş YIKILMAZ
Hüsamettin YIKILMAZ
Cemile ŞAHİN
Ali YIKILMAZ
Selma DİNÇ
Hava YIKILMAZ
Özkan YIKILMAZ
Hüseyin YIKILMAZ
Mehmet YIKILMAZ
Necla GÜNGÜR
Solmaz YIKILMAZ
Cevriya ŞAHİN
Ali YIKILMAZ
|
Tekkale Köyü
|
336/1
|
Yığma Kagir, üç katlı ev ,
ahşap ambar ve arsa
|
150,89m²
|
16
|
2023/242
|
Mehmet SİLACİ
Menemşe ŞAHİN
|
Yusufeli/Merkez
|
450/9
|
Bahçe
|
327,98m²
|
17
|
2023/244
|
Mehmet ALKAN (Tapu
Maliki Mirasçıları) :
Aziz Metin YILDIRIM
Binali AYDIN
Birol ALKAN
Birsan ERDOĞAN
Cemile YILDIRIM
Cevriye SAZAK
Dursun YAŞAR ALKAN
Erdal ALKAN
Erkan ALKAN
Ersan ALKAN
Esma AYDIN
Fehmi GENÇER
Gonca ALKAN
Gülden KAYAALP
Güneş TOPÇU
Gürsan ÇAKIR
Halil GENÇER
Haydar ALKAN
Hayriye ÖKSÜZ
İsa KARABULUT
Keriman ALKAN
Mehmet GENÇER
Mehmet KARABULUT
Mehmet Yavuz YILDIRIM
Meryem KAÇMAZ
Mevlüt YILDIRIM
Musa KARABULUT
Mustafa ALKAN
Münevver YILDIZ
Naciye POLAT
Nazmiye ŞAHİN
Nebahat ŞAHİN
Nejdet YILDIRIM
Neriman TÜRK
Nermin PESTİL
Nevriye KÖRG
Nezahat POLAT
Nimet ALKAN
Özcan KIRMIZIKALA
Öznur ŞENAY
Pakize YÜZBAŞI
Penpe TÜNCİ
Remziye YILDIRIM
Sabahat TAŞDEMİR
Savaş AYDIN
Sefa GENÇER
Sermin DÜRTEK
Siralı AYDIN
Ulaş ALKAN
Üzeyir KARABULUT
Zeynep DURSUNOĞLU
|
Yusufeli/Merkez
|
412/4
|
Arsa
|
57,05m²
|
18
|
2023/254
|
Ahmet DAĞDEVİREN
Cevriye KARAGÖZ
Fatma TANRISEVEN
Gülseher PEHLİVAN
Hüseyin İKİNCİ
Kadir KARABULUT
Köksal kARABULUT
Muhammet DAĞDEVİREN
Murat KARABULUT
Mustafa DAĞDEVİREN
Nadime ÇAVUŞOĞLU
Nardane TOPRAK
Nihat İKİNCİ
Seyfettin DEMİREL
Suat KARABULUT
Zehra DEDEBEK
Zernişan YARDIMCI
Saniye BAYAZ (Tapu
Maliki) Mirasçıları:
Hakkı BAYAZ
Sabriye İKİNCİ
Safiye SÖZBİLİR
|
Kılıçkaya Köyü
|
191/8
|
Bahçe
|
297,52m²
|
19
|
2023/250
|
Sultan ÖZDEMİR (Tapu
Maliki) Mirasçıları;
Gülsüm BELKIRAN
Aynur AKTAŞ
Erhan AKTAŞ
Fatih ÖZDEMİR
Fatma ÖZDEMİR
Hamide ÖZDEMİR
Hacer DÜLGER
Hilal KORUK
Necati ACAR
Şaban ÖZDEMİR
|
Çevreli Köyü
|
185/35
|
Tarla
|
1.013,23m²
|
20
|
2023/248
|
Ahmet ÇAKIR (Tapu
Maliki) Mirasçıları;
Elmas DELİOĞLU
Fatma ÇAKIR
Fürkan ÇAKIR
Gönül ÇAKIR
Gülay YILMAZ
Gülperi ÖZÇELİK
Gülperi TURHAN
İlker ÇAKIR
Mustafa ÇAKIR
Perüze DEMİRCİ
Safiye TÜRK
Sayime ÖZDAĞ
Soner ÇAKIR
|
Ahalt Mahallesi
|
354/4
|
Kargir ev ve arsası
|
52,71m²
|
21
|
2023/252
|
Milkinaz ÇİÇEK (Tapu
Maliki)Mirasçıları:
Ali Ekber ÇİÇEK
Elif METAN
Filiz KILIÇ
Rahmi KILIÇ
Sevgi ARSLAN
Songül ÖZCAN
Hediye TÜYSÜZ
|
Kınalıçam Köyü
|
172/69
|
Tarla
|
227,91m²