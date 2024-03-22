T.C. ZONGULDAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 22.03.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Zonguldak ili Kozlu ilçesi Esenköy Mahallesi Ilıksu Mevki 102 ada 16 parsel sayılı satışa konu taşınmaz Kozlu Belediye sınırları içerisinde ve imar planı dahilindedir. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Özellikleri olarak arsa vasfını taşımaktadır. Yüzölçümü 5.003,31m2'dir. Üzerinde doğal bitki örtüsü ve virane görünümlü ekonomik değeri bulunmayan tek katlı yığma kargir yapı bulunmaktadır. Bulunduğu konum ve çevre özellikleri açısından iyi bir mevkide sayılır. Bölgesel olarak gelişme alanı içerisindedir. Yakınında; Kozlu Belediyesine ait Ilıksı Plaj Tesisleri, günübirlik konaklama tesisler, benzin istasyonu, Tıp Fakültesi Hastanesi, Yaşam Kent Sitesi vardır. Çevresinde; Zonguldak İstanbul Karayolu, Ilıksu Yolu, Eski Zonguldak-Ereğli Karayolu, dağınık vaziyette az katlı yerleşim birimleri, bağ bahçeler, dere yatağı bulunmaktadır. Kozlu İlçe merkezine uzak mesafede sayılır. Topoğrafik olarak düz eğimli bir arazi yapısına sahiptir. İmar durumu; ayrık nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır. TAKS: 0.30, KAKS: 1.20 dir. Ön Bahçe Mesafesi 5.00mt., Yan Bahçe Mesafeleri 3.00mt.dir.

Adresi: Ilıksu Mevki Esenköy Mahalle Köy Kozlu / ZONGULDAK

Yüzölçümü: 5.003,31 m2

İmar Durumu: Kozlu Belediyesinin 10/06/2022 tarih 30 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planında yaklaşık 4.846 m2' si Emsal=0,75 Yençok=9,50 metre konut alanında, geriye kalan kısmı ise karayolları yol kuruma kuşağı kamulaştırma projesi içerisinde imar yolunda kalmaktadır.

Kıymeti: 20.013.240,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/05/2024 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati: 20/05/2024 - 13:44

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/06/2024 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2024 - 13:44

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.