T.C. ZONGULDAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Zonguldak ili Merkez ilçesi Bahçelievler Mahallesi Yıldız Sokak Mevki 2278 ada 16 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz Zonguldak Belediyesinin imar planı içerisinde ve her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalandığından arsa niteliğindedir. Taşınmaz eğimli bir alanda bulunmaktadır. Bahçelievler Mahallesi Ana yolu Yıldız sokaktan cephe almakta olup ulaşımı kolaydır. Zonguldak ilinin sosyal, kültürel gibi sosyal donatılarından faydalanmakta olup etrafında Market, Kapalıspor salonu, yüksek katlı yapılar, cami ve park alanı bulunmaktadır. 657,38 m2 yüzölçümlüdür.

Adresi: Bahçelievler Mahallesi Yıldız Sokak Merkez / ZONGULDAK

Yüzölçümü: 657,38 m2

İmar Durumu: Ayrık Nizam 5 Kat

Kıymeti: 8.545.940,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2025 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2025 - 14:58

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/02/2025 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati: 11/02/2025 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.