T.C. ZONGULDAK 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

T.C. ZONGULDAK 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/190 Esas

DAVALI : ŞABAN BEKLEN Gelik Merkez Mah. Atatürk Caddesi No:45 Kilimli/ ZONGULDAK

Davacı Songül Beklen vekili Av. Gökhan Köse tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 2023/190 Esas sayılı dosyasında davacı tarafça dava dilekçesinde ; davalının bağımsız konut temin etmemesi, davacı ile birliktelikten kaçınması, kazancını alkole ve şans oyunlarına yatırması, eve maddi destek sağlamaması, eşi ile ailesi arasında denge kuramaması, ziynet eşyalarını davacıdan alması sebebi ile evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı beyan edilerek tarafların boşanmaları, davacı lehine 3.000,00 TL yoksulluk nafakası, 50.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi tazminat talep edilmiş, 6 adet 22 ayar toplam 85 gram bilezik, 8 adet 22 ayar çeyrek altın, 1 adet 14 ayar 5 gram altın yüzük, 1 çift 14 ayar 3 gram altın küpe ve 1 adet 14 ayar 19 gram altın zincirin aynen iadesi, mümkün olmadığı takdirde bedelinin iadesi talep edilmiştir.

Kadir ve Hayriye oğlu 01/04/1985 doğumlu Şaban Beklen'in bilinen tüm adreslerine tebligatların iade edildiği, adres araştırması için yazılan müzekkerelerden bir netice alınamadığı anlaşıldığından dava dilekçesi, tensip zaptı,ön inceleme tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/190 Esas sayılı dava dosyasının 03/04/2023 tarihli ilk inceleme tensip zaptı ve 21/11/2023 tarihli ön inceleme tensip tutanağında; ön inceleme duruşma gününün 18/01/2023 günü saat 09:55'e bırakıldığı, davalının iş bu tebliğini yapılmasından sonra 2 haftalık kesin süre içinde delilleri ile birlikte cevap dilekçesi sunabileceği, sunulacak cevap dilekçesinin davalıya tebliğinden 2 haftalık kesin süre içinde davacının cevaba cevap dilekçesi sunabileceği, davalıya cevaba cevap dilekçesinin tebliğinden sonra iki haftalık kesin süre içinde davalının ikinci cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunulmadığı takdirde davalının iddia olunan vakıaları inkar etmiş sayılacağı ve davalıya bir daha delil ve tanık bildirmek üzere süre verilmeyeceği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, ön inceleme duruşma gününün tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları gerektiği, bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde ön inceleme duruşmasında o belgeye dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, duruşmaya gelen tarafın davaya devam etmemesi halinde dosyanın HMK 150. maddesi gereğince işlemden kaldırılacağı, gelecek celse ön inceleme duruşması yapılacağı, davalı tarafa; davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş cevap dilekçesini, ilk itirazlarını, delillerini, delil olarak gösterdiği belgeleri dilekçesine eklemek, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı yapmak, tanık deliline dayanıyorsa tanıkların isim ve açık adresleri ile tanıklık yapacakları konuyu bildirmek üzere tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta süre verildiği, ön inceleme duruşma gününün 10/12/2024 günü saat 09:40'a bırakıldığı ihtar olunmakla; dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.