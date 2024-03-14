T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 14.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/291 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Zonguldak ili, Kozlu ilçesi, Merkez Mahallesi, Cami Sokak Mevkii, 29 ada 139 parsel sayılı taşınmazın davacı Ahmet Şahin tarafından alındığı ve satın alındıktan sonra boş vaziyette bulunan bu alana 5 katlı bina ve eklentilerinin yapıldığı ve yıllarda kullanılageldiği, davacının hissedar olduğu yukarıda ayrıntısı yazılı olan taşınmazın 5 katlı bina ve eklentilerinin ( kömürlük, garaj ve kiler ) davacı Ahmet Şahin'e ait olduğunun tespiti ile tapu kaydının adına tescili davasının yapılan yargılamasında;

14.10.2022 tarihli tensip zaptı gereğince :

1- Davalının, dava dilekçesini tebellüğ ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğinin tebligat üzerine şerh düşülmesine (HMK m. 127),

2- Davalıya, davacı sayısı kadar örneğini ekleyeceği ve; a) Mahkemenin adını (HMK m.129/a), b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adreslerini (HMK. m. 129/b), c) Davalının TC kimlik numarasını (HMK m. 129/c) ç) Varsa davalının kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı ve adreslerini (HMK m. 129/ç), d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini (HMK m. 129/d), e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini (HMK m. 129/e), f) Dayanılan hukuki sebepleri (HMK m. 129/f), g) Açık bir şekilde talep sonucunu (HMK m. 129/g) içerenve imzasının bulunduğu (HMK m. 129/ğ) cevap dilekçesini, dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye sunması gerektiği (HMK m. 126), cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının hatırlatılmasına (HMK m. 128),

3- Davalıya, delil olarak göstereceği belgeleri cevap dilekçesine ekleyerek mahkemeye ibraz etmesi, başka yerden getirilecek belgelere ilişkin bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması gerektiğinin hatırlartılmasına (HMK m. 129/2),

4- Davalıya, tanık deliline dayanıyorsa, iki haftalık süre içerisinde tanık olarak dinlenmesini istediği kişilerin isimlerini, adreslerini ve hangi konuda dinletmek istediğini delil listesinde ayrıca ve açıkça belirtmesi gerektiğinin hatırlatılmasına (HMK m. 240/2),

5- Davalıya, bildireceği delillerin celbi ve tanıkların çağrılması için gerekli masrafa ilişkin tespit edilecek gider avansını mahkeme veznesine yatırması gerektiğinin hatırlatılmasına,

6- Davalıya, davacının cevaba cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceğinin hatırlatılmasına (HMK m. 136/1)

Aşağıda bilgileri yazılı davalılar Emre Baytar, Hayrettin Acar ve Selahattin Ardıç'ın tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilemediğinden, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda ayrıntısı yazılı bilgiler dava dilekçesi ve tensip zaptıyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04.03.2024

DAVALILAR:

1- EMRE BAYTAR Merkez Mahallesi, Kırmızı Sokak, No:12 Kozlu/ ZONGULDAK

2- HAYRETTİN ACAR Bozener Str 21 Friadberg 86316 Almanya

3- SELAHATTİN ARDIÇ Merkez Mahalelsi, Doğan Arasta Bulvarı, No: 149/D, İç Kapı No:20Esenyurt/ İSTANBUL