T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 09 Haziran 2023

ESAS NO: 2023/138

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Zonguldak İli, Merkez, İncivez Mahallesi

MEVKİİ: İncivez-Kozlu Şosası

PAFTA NO: -

ADA NO: 1585

PARSEL NO: 7

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 107,91 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Aslı Türker, Ayfer Gündoğdu, Birsen Türk, Bülent Kasap, Selen Yiğit, Şükriye Kasap

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Zonguldak Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Zonguldak Belediye Encümeni'nin 28/03/2023 tarih ve 119 sayılı kararı ile Zonguldak İli Merkez İncivez Mahallesi 1585 ada 7 parselde kayıtlı, niteliği tarla olan 624,73 m² yüzölçümlü taşınmazın 107,91 m² lik kısmının onaylı imar planında 4 kat konut alanı ve imar yolu yapılmak üzere kamulaştırılmasına karar verildiği, karar sonrasında 2942 Sayılı Kanunun 7.maddesi gereği tapuya kamulaştırma şerhi düşülmüş olmakla; taşınmaz malikinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Zonguldak Belediye Başkanlığı'na yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği duruşmanın 13/07/2023 günü saat:10:15'te yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.