T.C.ADANA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 17.04.2025 - 00:01

T.C. ADANA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/361

KARAR NO: 2024/795

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında, sanık Ala Elmuhaymid'in diğer saınklar olan Gazi Verdi ve İlyas Alaazum ile fikir ve eylem birliği içinde hırsızlık suçunu işlediği sabit olmakla, suçun işleniş biçimi ve fiilin özellikleri ile çalınan para miktarı gözetilerek, 5237 sayılı TCK'nın 37/1. maddesi delaletiyle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 141/1 maddesi gereğince sanığın takdiren ve teşdiden 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nun 62/1. maddesi uyarınca sanığın cezasında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sonuç olarak sanığın, 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,Sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, suç tarihindeki sabıkasız hali, mağdurun zararının bulunmaması gözetilerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince sanık hakkında belirlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinin sekizinci fıkrası gereğince takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmaksızın beş yıl süreyle DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

5271 S. CMK nun 231/10. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesinekarar verilmiş, Suriye uyruklu Ala Elmuhaymid tüm aramalara rağmen bulunamamış mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 12/04/2025