Yayınlanma: 28.04.2025 - 00:01

T.C. ANTALYA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2023/104 Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2023/104 esas 2024/616 karar sayılı 24/09/2024 tarihli kararı ile sanık Bıenbenıdo Asıano ve Carmen oğlu 1984 Dominik D.lu ALGENIS TAMEREZ CUDUCO hakkında 23/01/2016 tarihinde işlediği resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasının zaman aşımı nedeni ile TCK 'nun 66/1-e ve CMK'nun 223/8 maddesi gereğince DÜŞMESİNE karar verildiği kararın tüm aramalara rağmen sanık ALGENIS TAMEREZ CUDUCO ye tebliğ edilemediği anlaşılmakla , 7201 sayılı Yasanın29 ncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan " birer gazete veya ayrıca elektronik ortamda " ibaresi " bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın ilan Kurumu ilan Portalında karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.