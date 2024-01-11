T.C.BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/8 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy, 450 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz boş arsa olduğu, üzerinde yapı tesis yara bir eklentinin bulunmadığı,.....
Adresi : Dizdariye Mah. Mimarsinan Cad. Cami Sok. No:12Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 194,37 m2
İmar Durumu : 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli büyükçekmece uygulama imar planında bitişik nizam, 4 kat, konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 7.288.875,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:09
Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 14:09
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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:09
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:09
08/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.