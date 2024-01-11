Yayınlanma: 11 Ocak 2024

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/8 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy, 450 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz boş arsa olduğu, üzerinde yapı tesis yara bir eklentinin bulunmadığı,.....

Adresi : Dizdariye Mah. Mimarsinan Cad. Cami Sok. No:12Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 194,37 m2

İmar Durumu : 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli büyükçekmece uygulama imar planında bitişik nizam, 4 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.288.875,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:09

Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 14:09

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:09

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:09

08/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.