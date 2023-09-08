Yayınlanma: 08 Eylül 2023

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/6844 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6844 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

354.600,00 1 Taşınır 1 Adet PRES MAKİNESİ MADA MLA 3185A PRES (ANAKARTLARI SÖKÜK )

1.063.800,00 1 Taşınır 1 Adet LASER TLF LASER TLF 3000 TRUMPF (ANA KARTLARI SÖKÜK)

673.740,00 1 Taşınır 1 Adet TRUMPF TURUMATİC 2020 R TRUMPF TURUMATIC 2020 R (ANA KARTLARI SÖKÜK)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 14:14

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 14:14

04/09/2023 (İİK m.114/4)