T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ
T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/6844 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6844 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
354.600,00 1 Taşınır 1 Adet PRES MAKİNESİ MADA MLA 3185A PRES (ANAKARTLARI SÖKÜK )
1.063.800,00 1 Taşınır 1 Adet LASER TLF LASER TLF 3000 TRUMPF (ANA KARTLARI SÖKÜK)
673.740,00 1 Taşınır 1 Adet TRUMPF TURUMATİC 2020 R TRUMPF TURUMATIC 2020 R (ANA KARTLARI SÖKÜK)
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 14:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 14:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 14:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 14:14
04/09/2023 (İİK m.114/4)