T.C.GAZİANTEP 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

Yayınlanma: 16 Nisan 2023

Sayı : E.27947307-2020/111-Ceza Dava Dosyası 13.04.2023

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Gaziantep 30. Asliye Ceza Mahkemesince sanık Hüveydi ve Fatma kızı, 15/03/1993 Suruç doğumlu BEYZA KUŞ hakkında Hakaret ve yaralama suçlarından dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 09/06/2022 tarih 2020/111 Esas 2022/336 Karar sayılı kararında, sanık BEYZA KUŞ hakkında Hakaret suçundan BERAATİNE, yaralama suçundan 1.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Gerekçeli karar müşteki Smaıl ve Guljamak oğlu, 1991 KIRGIZİSTAN doğumlu BAIANA SMAILOVA' nın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 5271 S.CMK'nun 231/2.maddesi gereğince verilen karara karşı tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya emsal en yakın mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunup zapta geçirtilmesi suretiyle, cezaevinde bulunanlar için ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutunağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek karar hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceklerinin ve başvurmadığı taktirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen hüküm tebliğ olunur.