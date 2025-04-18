T.C.HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
Esas No: 2014/387
Karar No: 2025/586
Sanık: MUYESSER EL CELEBİ
Mustafa ve Fatıma oğlu, 1988 Suriye doğumlu
Suç: 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
Suç yeri: Hatay/Merkez
Suç tarihi: 29/07/2013
Karar Tarihi: 13/03/2025
Kanun maddesi: TCK 66/1.e
Verilen ceza: Düşme
İstinaf eden: Katılan kurum vekili
Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile istinafbaşvuru dilekçesinin Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içindekararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. Yazı İşleri