T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 12 Nisan 2023

2022/478 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/478 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 05/04/2023

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul ili Pendik ilçesi Esenyalı mah. 6058 ada 9 parsel, 432,47 m2 ana taşınmaz yüzölçümlü, 50/432 arsa paylı, bodrum kat, 1 nolu bağımsız bölümde kayıtlı tam hisseli depolu dükkan nitelikli taşınmaz.

KONUMU: Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 6058 Ada 9 Parsel, batısında Yesevi Caddesi, kuzeyinde Adım Sokak ile diğer cephelerinde ise komşu parseller ile sınırlıdır. Taşınmazın yakın çevresinde Sabiha Gökçen Havalimanı ve Pendorya AVM yer almaktadır. Taşınmaz belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ (6058 Ada 9 Parselde bodrum kattaki 1 nolu depolu dükkan): Taşınmaz depolu dükkan nitelikli, 2. bodrum ve 1. bodrum katta, güneybatı cepheden sağlanan bina girişine göre sol kolda yer almaktadır. Kuzey cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 2. Bodrum kat 52 m² (brüt 58 m²), 1. Bodrum kat 60 m² (brüt 67 m²) olmak üzere toplam 112 m² (brüt 125 m²) olarak tespit edilmiştir. Projesinde; 2. Bodrum kat depo bölümünden, 1. Bodrum kat dükkan ve wc bölümlerinden oluşmaktadır. Mahalline göre yasal net kullanım alanı 2. Bodrum kat 52 m² (brüt 58 m²), 1. Bodrum kat 118 m² (brüt 131 m²) olmak üzere toplam 170 m² (brüt 189 m²) olarak tespit edilmiştir.Projesinde; 2. Bodrum kat depo bölümünden, 1. Bodrum kat dükkan ve wc bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde, 1. bodrum katta bulunan ve 2 nolu bağımsız bölüme ait depo hacminin de ara bölme duvarının kaldırılması sureti ile kullanım alanına dahil edildiği tespit edilmiştir. Ancak söz konusu alanın farklı bir bağımsız bölüme ait olması nedeni ile kıymet takdirinde proje alanı esas alınmıştır. Giriş kapısı ve pencereleri cam dolgulu alüminyum doğramadır. Zeminleri seramik kaplı ve duvarlar boyalıdır. Wc zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Wc de alaturka tuvalet ve ayaklı lavabo bulunmaktadır. Isıtma sistemi elektirik sistemidir. Bağımsız bölüme düşen arsa payı 50,05 m²’dir. Faydalı Kullanım alanı net 112 m², 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmadığı, 3/B yapı sınıfında, yapı ruhsat tarihinin ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmediği tespit ve rapor edilmiştir.

Adresi : Ahmet Yesevi Mah. Yesevi Cd. Adım Sk. No: 2A Kat: 1. Bodrum D: 1 (Uavt:1057395905) Pendik / İSTANBUL

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir. 2-"Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır." beyanı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2023 - 13:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.