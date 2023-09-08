Yayınlanma: 08 Eylül 2023

T.C. İZMİR 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2022/932 Esas

2022/1086 Karar

19.07.2023

Mahkememizin 26/12/2022 tarih ve 2022/932 Esas 2022/1086 Karar sayılı kararı ile Ödemiş 1975 doğumlu Mehmet ve Güzin'den olma Çetin Kırlıhakkında 11/10/2015 suç tarihinde Hükümlü ve TutuklununKaçması suçundan 5237 Sayılı TCK nın292/1 Maddesi uyarınca3 ay 22 gün hapis cezasına karar verildiği ,verilen kararın tebliğ edilememiş olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük itiraz süresi içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde veya tutuklu veya hükümlü olanlar için bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek dosyanın itiraz edebileceği,CMK'nın 252/3.maddesi uyarınca, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması durumunda CMK'nın 251/3.son cümlesi uyarınca mahkumiyet hükmündeki 1/4 oranındaki indirimin korunmasına,Sanık tarafından itiraz edilmesi ve yapılan yargılama sonucunda itirazın yerinde görülmemesi halinde ise indirimin korunmamasına, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği yasal süre içerisinde itiraz edilmesi durumunda duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılama yapılmasına hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19/07/2023