Yayınlanma: 14 Ocak 2024

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2023/8094 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8094 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, Çukurova Mevkii, 182 Ada, 49 Parsel, B29/4/-/17

Adresi :Halkalı İstasyon Mahallesi, 1425 Sok., Toki Bezirganbahçe Sitesi B29 4. Kat, No:17 Küçükçekmece / İstanbul

Yüzölçümü : 73,54 m2

İmar Durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 404563 sayılı imar durum belgesine göre, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı İstasyon Mahallesi, 182 ada, 49 parsel sayılı taşınmaz; 22.06.2005, 26.02.2018, 22.03.2021, 20.02.2022 tasdik tarihli1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda; E:1.37 ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında kalmaktadır.

182 Ada, 49 Parsel'in batı tarafı "Raylı Toplu Taşıma Hattı'' güzergahı üzerinde kaldığından uygulama aşamasında ilgili kurum görüşlerine uyulacaktır denilmiştir.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 14:50 / Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 14:50

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:50 Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:50

09/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.