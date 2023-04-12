T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO : 2023/33 Esas 03/04/2023
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi
MEVKİİ : Mahmudiye Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 83
PARSEL NO : 29
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 17 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Zafer Günaydın (T.C. 10289386726)
İDARENİN ADI : Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 83 ada 29 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.