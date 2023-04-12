T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 12 Nisan 2023

DOSYA NO : 2023/33 Esas 03/04/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi

MEVKİİ : Mahmudiye Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 83

PARSEL NO : 29

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 17 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Zafer Günaydın (T.C. 10289386726)

İDARENİN ADI : Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 83 ada 29 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.