T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO : 2023/25 06/04/2023
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 83
VASFI : 27
YÜZÖLÇÜMÜ : 17 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : DAVALI, HÜSEYİN TÜZÜN
İDARENİN ADI : DAVACI, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, 83 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.