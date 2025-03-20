T.C.RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/47 SATIŞ

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/47 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, EKMEKÇİLER Mahalle/Köy, 1184 Ada, 4 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz, Rize Belediyesinin sınırları içerisinde, imar planı dışında, belediye hizmetlerinden kısmen faydalanmakta, meskûn mahalde olduğundan arsa vasfında değerlendirilecektir.Parselin tapu alanı 2.848,83 m2 olup, fidanlık olarak kayıtlıdır. Parsel, konum olarak il merkezinin güneyinde, yüksek kotta, merkeze 7,9 km mesafede, Fakülte Caddesine cephelidir.Parselin yamuk formda geometrik yapısı bulunmaktadır. Zemin yapısı eğimli olup altyapı masrafı gerekmektedir. İmar planın dışında olup plansız alanlar imar yönetmeliğinin yapılaşma koşullarına sahiptir. Belediyenin ve kamunun altyapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu muhite günün belirli saatlerinde toplu ulaşım araçları hizmet vermektedir. taşınmaz, ticari olarak ana arterlere uzakolduğundan gelişmemiş kısımda kalmaktadır.Çevresinde müstakil konutlar, çay bahçeleri, Isırlık Tabiat Parkı bulunmaktadır. Taşınmazın içerisinde mahalle tarafından ortak kullanım amacıyla yapılmış olan oldukça eski su deposu bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 2.848,83 m2

Kıymeti : 2.848.830,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:07

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, EKMEKÇİLER Mahalle/Köy, 1339 Ada, 2 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz, Rize Belediyesinin sınırları içerisinde, imar planı dışında, belediye hizmetlerinden kısmen faydalanmakta, meskûn mahalde olduğundan arsa vasfında değerlendirilecektir.Parselin tapu alanı 18.410,10 m2 olup, çay bahçesi olarak kayıtlıdır. Parsel, konum olarak il merkezinin güneyinde, yüksek kotta, merkeze 7,9 km mesafede, Fakülte Caddesine cephelidir.Parselin yamuk formda geometrik yapısı bulunmaktadır. Zemin yapısı eğimli olup altyapı masrafı gerekmektedir. İmar planın dışında olup plansız alanlar imar yönetmeliğinin yapılaşma koşullarına sahiptir.Belediyenin ve kamunun altyapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu muhite günün belirli saatlerinde toplu ulaşım araçları hizmet vermektedir. Taşınmaz, ticari olarak ana arterlere uzakolduğundan gelişmemiş kısımda kalmaktadır.Çevresinde müstakil konutlar, çay bahçeleri, Isırlık Tabiat Parkı bulunmaktadır. Parsel üzerinde tapunun beyanlar hanesindeki bina bulunmakta, bu bina; kısmi bodrum kat, zemin kat, normal kat düzeninde betonarme ve yığma olarak inşa edilmiş, dış cephesi sıvalı, boyalı, kapıları ahşap, pencereleri ahşap, çatısı ve çatı örtüsü yapılmış olup bodrum katı depo olacak şekilde müstakil konut binası olarak kullanılmaktadır. Bu bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanan Yapı Yaklaşık Maliyetleri Tebliğine göre III. Sınıf A Grubu Yapılara benzerdir. Güncel tarihli birim yapı değeri 12250 TL/m2 dir. Binanın ömrü, kullanım şekli ve mevcut durumu dikkate alındığında % 32 oranında yıpranma payı ve eksiklik bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 18.410 m2

Kıymeti : 20.324.334,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 12:22

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 12:22

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 12:22

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 12:22

14/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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