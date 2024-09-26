T.C.SARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 26.09.2024 - 00:01

T.C. SARAY (TEKİRDAĞ) İCRA DAİRESİ'NDEN

2023/168 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/168 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmaz Özellikleri : Tekirdağ İl, Saray İlçe, BÜYÜKYONCALI BOZOBA Mahalle/Köy, 2134 Ada, 34 Parselde kayıtlı taşınmaz, taşınmaz özelikleri şartları e-ilanda yazılıdır. ( esatis.uyap.gov.tr)

Adresi : Büyük Yoncalı Bozoba Mahallesi Çerenler Bayırı Mevkii 2134 Ada 34 Parsel Saray

Yüzölçümü : 4.608,33 m2

İmar Durumu : Şartnamede ve e-ilana ekli bilirkişi raporunda yazıldığı gibidir.

Kıymeti : 4.129.063,68 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazıldığı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 10:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 10:30

19/09/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.