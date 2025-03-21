T.C.VİRANŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:01

T.C. VİRANŞEHİR İCRA DAİRESİ'NDEN SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

2023/2248 TLMT.

(TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI ÖRNEK NO: 51)

ALACAKLI: DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ, 3220847832Vergi Nolu, VEKİLİ: Av. Murat Kasapoğlu BORÇLU: DİJİSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 2950450839 Vergi Nolu,

Meydan Mah. 508 Sok. No:26 İskenderun / Hatay İskenderun / HATAYFİİLİ HACİZ ADRESİ VE TARİHİ: AZİZ GÖL YEDİEMİN-YENİŞEHİR MAH. 1603. SOK. NO: 2/1 VİRANŞEHİR/ ŞANLIURFA 15.01.2024 Tarih BORÇ MİKTARI : 155.228,44 TL.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 400.000,00 1 Taşıt 31KGK68 Plakalı , 2015 Model , CITROEN Marka , 10JBFM0163751 Motor No'lu , VF7DD9HP0FJ520437 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 68HP , Motor Hacmi 1560cm3 , Rengi Gri araç.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/04/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 14:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/05/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2025 - 14:20

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı borçlunun tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, satış ilanının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, Maliki oldukları yukarıda bilgileri verilen araç birinci ve ikinci artırma belirtilen gün ve saatler arasında Elektronik Satış Portalı'nda (esatış.uyap.gov.tr) üzerinden satılacaktır. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden ve Viranşehir İcra Müdürlüğü 2023/2248 Talimat dosyasından erişim sağlanabilir. İlanen tebliğ olunur. 14.03.2025