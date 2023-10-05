TEDAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 05 Ekim 2023

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Edirne il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 18.05.2022 tarih, 16-1421 karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçesi

Köy/Mahalle

Ada No

Parsel No

Adı Soyadı

Baba Adı

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

189

1

HASAN ARDA

NİYAZİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

189

1

ZEYNEP YILDIZ

ZEYNEP

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

191

1

HASAN ARDA

NİYAZİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

1

HALİT ŞENGÜL

MUSTAFA

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

4

MUZAFFER ERDOĞAN

ABDULLAH

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

4

AHMET ÇAKIR

HALİL

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

4

CELİL ÇAKIR

HALİL

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

4

HÜSMEN AVCI

RAFET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

4

NURCAN GÜNAYDI

RAFET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

9

OSMAN AVCI

HASAN

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

12

ŞERİF ÜNAL

MEHMET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

12

AYŞE SÜRÜCÜ

MURAT

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

12

HATİCE 0

MEHMET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

12

HAVVA YÖRÜK

AHMET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

12

FATMA ÖNAL

ŞERİF

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

217

12

SEHER YÖRÜK (HÜSNÜ EŞİ)

0

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

192

7

OSMAN MERİÇ

AHMET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

192

7

SABRİYE ŞEVİK

AHMET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

192

7

KANİYE GÖÇER

AHMET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

192

7

CEMALİ ARDA

EMİN

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

192

6

MERYEM MERİÇ

HASAN

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

194

10

HASAN ARDA

NİYAZİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

209

9

SITKI YÖRÜK

MAHMUT

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

209

10

EDİZ ŞENGÜL

EKREM

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

209

10

ENGİN ŞENGÜL

EKREM

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

209

10

MUSTAFA ŞENGÜL

HASAN

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

209

10

MÜKERREM ŞENGÜL

HASAN

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

209

10

MEHMET ŞENGÜL

HASAN

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

209

12

HASAN ARDA

NİYAZİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

209

12

ZEYNEP YILDIZ

NİYAZİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

0

93

FATMA FİLİZ

YUNUS

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

0

94

BİROL ARDA

CEMALİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

0

94

NURSEL ÖNAY

CEMALİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

0

94

OSMAN ARDA

CEMALİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

MEHMET BAHATTİN AYDIN


UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

HAVVA AYDIN

MEHMET ALİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

SAFFET ATASEVER

MEHMETALİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

ÜLFET AYDIN

MEHMETALİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

HATİCE ÇELİK (MADEŞ)

MUSTAFA

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

ERDİM ÇAKIR

MEHMET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

ERDİM ÇAKIR

MEHMET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

MUSTAFA ÇAKIR

MEHMET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

MÜNESSER KESKİN

MUSTAFA

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

HÜSMEN AVCI

RAFET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

NURCAN GÜNAYDI

RAFET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

SEVİL DEMİRTAŞ

AHMET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

EMİNE ÇAKIR

MEHMET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

SEVDİYE ŞENGÜL

MUSTAFA

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

SELAHATTİN ÇAKIR

MUSTAFA

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

2

MUZAFFER ERDOĞAN

ABDULLAH

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

10

NEDİME BALKAN

İSMAİL

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

208

10

KADER SERT

KADİR

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

199

1

NURSEL ÖNAY

CEMALİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

199

1

BİROL ARDA

CEMALİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

199

1

OSMAN ARDA

CEMALİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

199

3

AHMET MERİÇ

OSMAN

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

199

4

MERYEM MERİÇ

HASAN

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

200

2

ÜNAL YILDIZ

MEHMET RAHMİ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

200

3

OSMAN AVCI

HASAN

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

200

4

RECEP ÖZCAN

SALİH

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

200

6

NEDİME BALKAN

İSMAİL

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

200

6

KADER SERT

KADİR

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

201

21

HASAN AHMET YILDIZ

AZİZ

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

201

22

UMMAN İNCE

MEHMET

UZUNKÖPRÜ

KURTTEPE

201

22

YAREN CIYNAKLI

MUSTAFA

UZUNKÖPRÜ

MEŞELİ

142

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AVRUPA ELEKTRONİK VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


#ilangovtr Basın No: ILN01902265