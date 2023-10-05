TEDAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMA İLANI
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Edirne il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 18.05.2022 tarih, 16-1421 karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İlçesi
Köy/Mahalle
Ada No
Parsel No
Adı Soyadı
Baba Adı
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
189
1
HASAN ARDA
NİYAZİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
189
1
ZEYNEP YILDIZ
ZEYNEP
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
191
1
HASAN ARDA
NİYAZİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
1
HALİT ŞENGÜL
MUSTAFA
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
4
MUZAFFER ERDOĞAN
ABDULLAH
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
4
AHMET ÇAKIR
HALİL
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
4
CELİL ÇAKIR
HALİL
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
4
HÜSMEN AVCI
RAFET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
4
NURCAN GÜNAYDI
RAFET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
9
OSMAN AVCI
HASAN
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
12
ŞERİF ÜNAL
MEHMET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
12
AYŞE SÜRÜCÜ
MURAT
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
12
HATİCE 0
MEHMET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
12
HAVVA YÖRÜK
AHMET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
12
FATMA ÖNAL
ŞERİF
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
217
12
SEHER YÖRÜK (HÜSNÜ EŞİ)
0
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
192
7
OSMAN MERİÇ
AHMET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
192
7
SABRİYE ŞEVİK
AHMET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
192
7
KANİYE GÖÇER
AHMET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
192
7
CEMALİ ARDA
EMİN
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
192
6
MERYEM MERİÇ
HASAN
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
194
10
HASAN ARDA
NİYAZİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
209
9
SITKI YÖRÜK
MAHMUT
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
209
10
EDİZ ŞENGÜL
EKREM
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
209
10
ENGİN ŞENGÜL
EKREM
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
209
10
MUSTAFA ŞENGÜL
HASAN
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
209
10
MÜKERREM ŞENGÜL
HASAN
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
209
10
MEHMET ŞENGÜL
HASAN
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
209
12
HASAN ARDA
NİYAZİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
209
12
ZEYNEP YILDIZ
NİYAZİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
0
93
FATMA FİLİZ
YUNUS
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
0
94
BİROL ARDA
CEMALİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
0
94
NURSEL ÖNAY
CEMALİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
0
94
OSMAN ARDA
CEMALİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
MEHMET BAHATTİN AYDIN
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
HAVVA AYDIN
MEHMET ALİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
SAFFET ATASEVER
MEHMETALİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
ÜLFET AYDIN
MEHMETALİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
HATİCE ÇELİK (MADEŞ)
MUSTAFA
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
ERDİM ÇAKIR
MEHMET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
ERDİM ÇAKIR
MEHMET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
MUSTAFA ÇAKIR
MEHMET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
MÜNESSER KESKİN
MUSTAFA
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
HÜSMEN AVCI
RAFET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
NURCAN GÜNAYDI
RAFET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
SEVİL DEMİRTAŞ
AHMET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
EMİNE ÇAKIR
MEHMET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
SEVDİYE ŞENGÜL
MUSTAFA
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
SELAHATTİN ÇAKIR
MUSTAFA
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
2
MUZAFFER ERDOĞAN
ABDULLAH
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
10
NEDİME BALKAN
İSMAİL
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
208
10
KADER SERT
KADİR
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
199
1
NURSEL ÖNAY
CEMALİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
199
1
BİROL ARDA
CEMALİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
199
1
OSMAN ARDA
CEMALİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
199
3
AHMET MERİÇ
OSMAN
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
199
4
MERYEM MERİÇ
HASAN
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
200
2
ÜNAL YILDIZ
MEHMET RAHMİ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
200
3
OSMAN AVCI
HASAN
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
200
4
RECEP ÖZCAN
SALİH
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
200
6
NEDİME BALKAN
İSMAİL
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
200
6
KADER SERT
KADİR
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
201
21
HASAN AHMET YILDIZ
AZİZ
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
201
22
UMMAN İNCE
MEHMET
UZUNKÖPRÜ
KURTTEPE
201
22
YAREN CIYNAKLI
MUSTAFA
UZUNKÖPRÜ
MEŞELİ
142
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AVRUPA ELEKTRONİK VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ