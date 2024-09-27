TEDAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TEKİRDAĞ)
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Tekirdağ il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.11.2023 tarih, 35-2558 karar, 17.11.2023 tarih, 35-2546 karar, 17.11.2023 tarih, 35-2569 karar, 17.03.2023 tarih, 6-506 karar ve 17.03.2023 tarih, 6-505 karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İlçesi
Köy/Mahalle
Ada No
Parsel No
Adı Soyadı
Baba Adı
MALKARA
MESTANLAR
108
80
GÜLİZAR AKTAŞ
ALİ
MALKARA
MESTANLAR
108
93
NURİYE KOLBURAN
İBRAHİM
MALKARA
MESTANLAR
108
93
NECİBE ÇELİK
BAYRAM
MALKARA
MESTANLAR
108
93
MÜMİNE İNCE
SALİH MEHMET
MALKARA
MESTANLAR
108
92
SERGÜZEL YILAR
RAMAZAN
MALKARA
MESTANLAR
108
92
MÜMİN YILAR
İSKENDER
MALKARA
MESTANLAR
108
92
MEHMET YILAR
İSKENDER
MALKARA
MESTANLAR
108
92
FERHAT KURT
FERHAT
MALKARA
MESTANLAR
108
92
MOTOŞ YILMAZ
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
92
ÜMMÜŞ BİNGÜL
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
92
LÜTFİ YILMAZ
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
92
AYŞE DURMAZ
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
92
İBRAHİM YILMAZ
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
92
MERYEM ŞAHİN
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
92
İSMET YILDIZ
MUSTAFA
MALKARA
MESTANLAR
108
92
NEFİSE ÇETİN
ALİ
MALKARA
MESTANLAR
108
92
ÜMMET YILDIZ
ALİ
MALKARA
MESTANLAR
108
91
SERGÜZEL YILAR
RAMAZAN
MALKARA
MESTANLAR
108
91
MÜMİN YILAR
İSKENDER
MALKARA
MESTANLAR
108
91
MEHMET YILAR
İSKENDER
MALKARA
MESTANLAR
108
91
FERHAT KURT
FERHAT
MALKARA
MESTANLAR
108
91
MOTOŞ YILMAZ
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
91
ÜMMÜŞ BİNGÜL
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
91
LÜTFİ YILMAZ
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
91
AYŞE DURMAZ
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
91
İBRAHİM YILMAZ
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
91
MERYEM ŞAHİN
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
91
İSMET YILDIZ
MUSTAFA
MALKARA
MESTANLAR
108
91
NEFİSE ÇETİN
ALİ
MALKARA
MESTANLAR
108
91
ÜMMET YILDIZ
ALİ
MALKARA
MESTANLAR
108
103
HÜSEYİN YAVAŞÇI
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
103
HATİCE
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
104
HÜSEYİN YAVAŞÇI
SALİH
MALKARA
MESTANLAR
108
104
HATİCE
SALİH
MALKARA
BAĞPINAR
0
560
MÜRSEL YAKICI
MÜRSEL
MALKARA
TEKKE
112
9
HURİYE TORUN
MUSTAFA
MALKARA
TEKKE
108
5
AZİZ TORUN
HÜSEYİN
MALKARA
TEKKE
107
16
TASFİR KIVIRCIK
MUSTAFA
MALKARA
TEKKE
107
15
FATMA IŞIKTAN
MEHMET
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
606
AYŞE YEL
HAŞİM
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
606
NAHİDE YEL
HÜSNÜ
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
577
AKIN USLU
RAHMİ
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
557
MÜCELLA ÖZTÜRK
İLYAS
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
546
HALİL GÜNER
ABDURRAHİM
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
499
MUSTAFA FENCİ
AHMET
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
492
SANİYE ÜNAL
RASİM
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
492
MÜRÜVVET KARTEL
M. OSMAN
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
486
NAZİFE ADAK
ABDULLAH
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
486
MESTAN ADAK
SABRİ
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
486
SAADET İLGÜN
SABRİ
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
483
TEVFİK KOLUKISA
TEVFİK
MALKARA
KOZYÖRÜK
101
470
RAGIP BAĞ
AHMET
MALKARA
GÜNEŞLİ
103
13
MEHMET BOZ
ALİ
MALKARA
KÜRTÜLLÜ
122
56
HALİL NAR
SEBAHATTİN
MALKARA
KÜRTÜLLÜ
102
58
NEBAHAT ÇATIKKAŞ
İBRAHİM HAYRİ
MALKARA
KÜRTÜLLÜ
102
58
MUSTAFA KURT
İBRAHİM HAYRİ
MALKARA
KÜRTÜLLÜ
102
58
MUAMMER KURT
İBRAHİM HAYRİ