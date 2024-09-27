TEDAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TEKİRDAĞ)

Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Tekirdağ il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.11.2023 tarih, 35-2558 karar, 17.11.2023 tarih, 35-2546 karar, 17.11.2023 tarih, 35-2569 karar, 17.03.2023 tarih, 6-506 karar ve 17.03.2023 tarih, 6-505 karar  ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçesi

Köy/Mahalle

Ada No

Parsel No

Adı Soyadı

Baba Adı

MALKARA

MESTANLAR

108

80

GÜLİZAR AKTAŞ

ALİ

MALKARA

MESTANLAR

108

93

NURİYE KOLBURAN

İBRAHİM

MALKARA

MESTANLAR

108

93

NECİBE ÇELİK

BAYRAM

MALKARA

MESTANLAR

108

93

MÜMİNE İNCE

SALİH MEHMET

MALKARA

MESTANLAR

108

92

SERGÜZEL YILAR

RAMAZAN

MALKARA

MESTANLAR

108

92

MÜMİN YILAR

İSKENDER

MALKARA

MESTANLAR

108

92

MEHMET YILAR

İSKENDER

MALKARA

MESTANLAR

108

92

FERHAT KURT

FERHAT

MALKARA

MESTANLAR

108

92

MOTOŞ YILMAZ

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

92

ÜMMÜŞ BİNGÜL

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

92

LÜTFİ YILMAZ

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

92

AYŞE DURMAZ

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

92

İBRAHİM YILMAZ

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

92

MERYEM ŞAHİN

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

92

İSMET YILDIZ

MUSTAFA

MALKARA

MESTANLAR

108

92

NEFİSE ÇETİN

ALİ

MALKARA

MESTANLAR

108

92

ÜMMET YILDIZ

ALİ

MALKARA

MESTANLAR

108

91

SERGÜZEL YILAR

RAMAZAN

MALKARA

MESTANLAR

108

91

MÜMİN YILAR

İSKENDER

MALKARA

MESTANLAR

108

91

MEHMET YILAR

İSKENDER

MALKARA

MESTANLAR

108

91

FERHAT KURT

FERHAT

MALKARA

MESTANLAR

108

91

MOTOŞ YILMAZ

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

91

ÜMMÜŞ BİNGÜL

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

91

LÜTFİ YILMAZ

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

91

AYŞE DURMAZ

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

91

İBRAHİM YILMAZ

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

91

MERYEM ŞAHİN

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

91

İSMET YILDIZ

MUSTAFA

MALKARA

MESTANLAR

108

91

NEFİSE ÇETİN

ALİ

MALKARA

MESTANLAR

108

91

ÜMMET YILDIZ

ALİ

MALKARA

MESTANLAR

108

103

HÜSEYİN YAVAŞÇI

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

103

HATİCE

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

104

HÜSEYİN YAVAŞÇI

SALİH

MALKARA

MESTANLAR

108

104

HATİCE

SALİH

MALKARA

BAĞPINAR

0

560

MÜRSEL YAKICI

MÜRSEL

MALKARA

TEKKE

112

9

HURİYE TORUN

MUSTAFA

MALKARA

TEKKE

108

5

AZİZ TORUN

HÜSEYİN

MALKARA

TEKKE

107

16

TASFİR KIVIRCIK

MUSTAFA

MALKARA

TEKKE

107

15

FATMA IŞIKTAN

MEHMET

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

606

AYŞE YEL

HAŞİM

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

606

NAHİDE YEL

HÜSNÜ

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

577

AKIN USLU

RAHMİ

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

557

MÜCELLA ÖZTÜRK

İLYAS

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

546

HALİL GÜNER

ABDURRAHİM

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

499

MUSTAFA FENCİ

AHMET

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

492

SANİYE ÜNAL

RASİM

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

492

MÜRÜVVET KARTEL

M. OSMAN

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

486

NAZİFE ADAK

ABDULLAH

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

486

MESTAN ADAK

SABRİ

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

486

SAADET İLGÜN

SABRİ

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

483

TEVFİK KOLUKISA

TEVFİK

MALKARA

KOZYÖRÜK

101

470

RAGIP BAĞ

AHMET

MALKARA

GÜNEŞLİ

103

13

MEHMET BOZ

ALİ

MALKARA

KÜRTÜLLÜ

122

56

HALİL NAR

SEBAHATTİN

MALKARA

KÜRTÜLLÜ

102

58

NEBAHAT ÇATIKKAŞ

İBRAHİM HAYRİ

MALKARA

KÜRTÜLLÜ

102

58

MUSTAFA KURT

İBRAHİM HAYRİ

MALKARA

KÜRTÜLLÜ

102

58

MUAMMER KURT

İBRAHİM HAYRİ

#ilangovtr Basın No: ILN02094613