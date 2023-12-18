Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/225 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karamanlı İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan 9,81 m2 yüzölçümlü 927 ada 1 parsel (geldisi 7175 parsel) sayılı taşınmaz

ADA NO : 927 ada

PARSEL NO : 1 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 9,81 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Göktepe

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : KARAMANLI İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİNDE BULUNAN 9,81 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 927 ADA 1 PARSEL (GELDİSİ 7175 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/225 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 25/09/2023