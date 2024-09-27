TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Elazığ TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV Hasançelebi-Kangal Karayolları Deplase Enerji İletim Hattı geçişi sebebiyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, ve direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;
1.TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 30.11.1978 tarih ve 69-40 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,
2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 07.03.1979 tarih, 2053 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,
3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,
4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği,
6. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ olduğu;
7. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren on beş ( 15 ) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942 (D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;
Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR
154 kV Hasançelebi-Kangal Karayolları Deplase Enerji İletim Hattı
SIRA
İLİ
İLÇESİ
KÖYÜ
ADA
PARSEL
ADI SOYADI
BABA ADI
1
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
HATİCE GARİPAĞAOĞLU
AHMET TURAN
2
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
SELÇUK FARIMAZ
YUSUF
3
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
ÜLKER DERBENTOĞULLARI
HAŞİM
4
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
TACETTİN FARIMAZ
HÜSEYİN
5
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
YUSUF YOLCU
HÜSEYİN
6
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
ALİYE GÜNEŞ
MUZAFFER
7
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
NAZİFE AKINCI
AHMET TURAN
8
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
ORHAN GARİPAĞAOĞLU
GARİP KAYACAN
9
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
EKREM DERBENTOĞULLARI
HAŞİM
10
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
LÜTFÜ FARIMAZ
NİZAMETTİN
11
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
DERYA FARIMAZ
ÜNSAL
12
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
RÜŞTÜ FARIMAZ
ŞEYHHAMİT
13
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
DOĞAN FARIMAZ
MUZAFFER
14
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
CEMALLETTİN FARIMAZ
NİZAMETTİN
15
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
MELDA GARİPAĞAOĞLU ŞAHİN
AZİZ
16
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
ŞÜKRAN GÖNÜLTAŞ
KEMAL
17
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
HÜSNÜ KARAY FARIMAZ
İSMET
18
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
AYTEN FARIMAZ
NACİ
19
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
TUNCAY FARIMAZ
İSMET
20
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
DÜRDANE AKINCI
ALİ RIZA
21
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
NEZAKET ALTINER
HÜSEYİN
22
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
FEVZİ FARIMAZ
HÜSEYİN
23
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
ALİYE FARIMAZ
MUZAFFER
24
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
FİKRİYE FARIMAZ
EMİN
25
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
HATİCE ÇOŞKUN
HAŞİM
26
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
SALİME FARIMAZ
HALİL
27
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
MAHMUT FARIMAZ
KEMAL
28
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
TEKİN FARIMAZ
MUZAFFER
29
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
HÜRREM DERBENTOĞULLARI
HAŞİM
30
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
ALPER GARİPAĞAOĞLU
ALİ FUAT
31
SİVAS
KANGAL
SİPAHİ KOYAĞI
101
104
33,34
45
FERİDE AKINCI
AHMET TURAN