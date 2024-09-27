TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Elazığ TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV Hasançelebi-Kangal Karayolları Deplase Enerji İletim Hattı geçişi sebebiyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, ve direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;

1.TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 30.11.1978 tarih ve 69-40 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 07.03.1979 tarih, 2053 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,

3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,

4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği,

6. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ olduğu;

7. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren on beş ( 15 ) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942 (D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;

Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR

154 kV Hasançelebi-Kangal Karayolları Deplase Enerji İletim Hattı

SIRA

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ADA

PARSEL

ADI SOYADI

BABA ADI

1

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

HATİCE GARİPAĞAOĞLU

AHMET TURAN

2

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

SELÇUK FARIMAZ

YUSUF

3

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

ÜLKER DERBENTOĞULLARI

HAŞİM

4

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

TACETTİN FARIMAZ

HÜSEYİN

5

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

YUSUF YOLCU

HÜSEYİN

6

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

ALİYE GÜNEŞ

MUZAFFER

7

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

NAZİFE AKINCI

AHMET TURAN

8

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

ORHAN GARİPAĞAOĞLU

GARİP KAYACAN

9

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

EKREM DERBENTOĞULLARI

HAŞİM

10

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

LÜTFÜ FARIMAZ

NİZAMETTİN

11

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

DERYA FARIMAZ

ÜNSAL

12

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

RÜŞTÜ FARIMAZ

ŞEYHHAMİT

13

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

DOĞAN FARIMAZ

MUZAFFER

14

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

CEMALLETTİN FARIMAZ

NİZAMETTİN

15

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

MELDA GARİPAĞAOĞLU ŞAHİN

AZİZ

16

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

ŞÜKRAN GÖNÜLTAŞ

KEMAL

17

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

HÜSNÜ KARAY FARIMAZ

İSMET

18

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

AYTEN FARIMAZ

NACİ

19

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

TUNCAY FARIMAZ

İSMET

20

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

DÜRDANE AKINCI

ALİ RIZA

21

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

NEZAKET ALTINER

HÜSEYİN

22

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

FEVZİ FARIMAZ

HÜSEYİN

23

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

ALİYE FARIMAZ

MUZAFFER

24

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

FİKRİYE FARIMAZ

EMİN

25

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

HATİCE ÇOŞKUN

HAŞİM

26

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

SALİME FARIMAZ

HALİL

27

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

MAHMUT FARIMAZ

KEMAL

28

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

TEKİN FARIMAZ

MUZAFFER

29

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

HÜRREM DERBENTOĞULLARI

HAŞİM

30

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

ALPER GARİPAĞAOĞLU

ALİ FUAT

31

SİVAS

KANGAL

SİPAHİ KOYAĞI

101

104

33,34

45

FERİDE AKINCI

AHMET TURAN




#ilangovtr Basın No: ILN02093750