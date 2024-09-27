Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Elazığ TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV Hasançelebi-Kangal Karayolları Deplase Enerji İletim Hattı geçişi sebebiyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, ve direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;

1.TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 30.11.1978 tarih ve 69-40 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 07.03.1979 tarih, 2053 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,

3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,

4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği,

6. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ olduğu;

7. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren on beş ( 15 ) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942 (D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;

Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR

154 kV Hasançelebi-Kangal Karayolları Deplase Enerji İletim Hattı



SIRA İLİ İLÇESİ KÖYÜ ADA PARSEL ADI SOYADI BABA ADI 1 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 HATİCE GARİPAĞAOĞLU AHMET TURAN 2 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 SELÇUK FARIMAZ YUSUF 3 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 ÜLKER DERBENTOĞULLARI HAŞİM 4 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 TACETTİN FARIMAZ HÜSEYİN 5 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 YUSUF YOLCU HÜSEYİN 6 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 ALİYE GÜNEŞ MUZAFFER 7 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 NAZİFE AKINCI AHMET TURAN 8 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 ORHAN GARİPAĞAOĞLU GARİP KAYACAN 9 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 EKREM DERBENTOĞULLARI HAŞİM 10 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 LÜTFÜ FARIMAZ NİZAMETTİN 11 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 DERYA FARIMAZ ÜNSAL 12 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 RÜŞTÜ FARIMAZ ŞEYHHAMİT 13 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 DOĞAN FARIMAZ MUZAFFER 14 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 CEMALLETTİN FARIMAZ NİZAMETTİN 15 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 MELDA GARİPAĞAOĞLU ŞAHİN AZİZ 16 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 ŞÜKRAN GÖNÜLTAŞ KEMAL 17 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 HÜSNÜ KARAY FARIMAZ İSMET 18 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 AYTEN FARIMAZ NACİ 19 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 TUNCAY FARIMAZ İSMET 20 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 DÜRDANE AKINCI ALİ RIZA 21 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 NEZAKET ALTINER HÜSEYİN 22 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 FEVZİ FARIMAZ HÜSEYİN 23 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 ALİYE FARIMAZ MUZAFFER 24 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 FİKRİYE FARIMAZ EMİN 25 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 HATİCE ÇOŞKUN HAŞİM 26 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 SALİME FARIMAZ HALİL 27 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 MAHMUT FARIMAZ KEMAL 28 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 TEKİN FARIMAZ MUZAFFER 29 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 HÜRREM DERBENTOĞULLARI HAŞİM 30 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 ALPER GARİPAĞAOĞLU ALİ FUAT 31 SİVAS KANGAL SİPAHİ KOYAĞI 101 104 33,34 45 FERİDE AKINCI AHMET TURAN











