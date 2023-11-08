TEKİRDAĞ OTOPARK ULAŞIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 08 Kasım 2023

TEKİRDAĞ OTOPARK ULAŞIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MADDE 1- İHALENİN KONUSU: Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ Yönetim Kurulunun 19.10.2023 tarihli ve   2023/32 sayılı kararı ile aşağıda nitelikleri belirtilen, Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ’ ne ait taşınır mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve izleyen maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

MADDE 2 - Satılacak taşınırlar;

Plaka

Cinsi

Marka

Model

Yakıt

Motor No

Şasi No

Km

Muhammen İhale Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Saati

59 EG 865

OTOBÜS

OTOKAR

KENT 290 (KOLTUKLU)

DİZEL

11831857

NLRTMP120FA005049

475966

11.583.333,18-TL
















347.500,00-TL TL
















10:00
















59 EG 866

OTOBÜS

OTOKAR

KENT 290 (KOLTUKLU)

DİZEL

11835487

NLRTMP120FA005036

385911

59 EG 869

OTOBÜS

OTOKAR

KENT 290 (KOLTUKLU)

DİZEL

11831856

NLRTMP120FA005033

415895

59 EG 870

OTOBÜS

OTOKAR

KENT 290 (KOLTUKLU)

DİZEL

11568420

NLRTMP120EA004036

543113

59 ZZ 491

OTOBÜS

ISUZU

CİTİBUS

DİZEL

03122021TNBNFPPZK

NNAM0BULT0200036

634647

59 ZZ 494

OTOBÜS

ISUZU

CİTİBUS

DİZEL

876949

NNAM0BULT02000058

638191

59 ZC 483

OTOBÜS

ISUZU

CİTİMARK

DİZEL

760625

NNAM0BSLF02000034

650875

59 ZF 779

OTOBÜS

ISUZU

NOVO

DİZEL

730442

NNAM0BNLN02000208

710413

59 ZF 784

OTOBÜS

ISUZU

NOVO

DİZEL

728885

NNAM0BNLN02000192

714268

59 ZF 788

OTOBÜS

ISUZU

NOVO

DİZEL

729114

NNAM0BNLN02000197

804632

59 AAL 943

OTOBÜS

OTOKAR

DORUK LE

DİZEL

22195503

NLRTMLA30GA005091

252761

59 AAL 947

OTOBÜS

OTOKAR

DORUK 220 LE

DİZEL

11927098

NLRTMLA30HA005883

384795

59 AAL 950

OTOBÜS

OTOKAR

DORUK 220 LE

DİZEL

11927109

NLRTMLA30HA005884

369010

59 AAL 981

OTOBÜS

OTOKAR

SULTAN LF

DİZEL

22280673

NLRTMFC80JA022447

381134

59 AAL 999

OTOBÜS

OTOKAR

SULTAN LF

DİZEL

22294252

NLRTMFC80JA022215

368098

59 DG 754

OTOBÜS

OTOKAR

SULTAN LF

DİZEL

22230876

NLRTMFC80HA020879

394184


MADDE 3- İhale, İstiklal Mahallesi, Kent Sokak No:3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. Satın Alma Biriminde görülerek satın alınabilir. Şartname bedeli 5.000,00-TL olup ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

MADDE 4- İhale 22/11/2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’ da İstiklal Mahallesi, Kent Sokak No:3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.  Toplantı Salonunda başlatılacaktır.

MADDE 5- Taşınırların toplam muhammen bedeli 11.583.333,18-TL (KDV Hariç) olup, geçici teminatı (%3)  347.500,00-TL’dir.

MADDE 6- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER VE ARANACAK ŞARTLAR: 

İhaleye katılmak isteyenlerin,  aşağıdaki belgeleri 22/11/2023 Çarşamba günü ihale saatine kadar (10:00)  kadar İstiklal Mahallesi, Kent Sokak No:3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.  Satın Alma Biriminde görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.  Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

A) Gerçek kişilerden:

1-) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.  (2023 yılı Kasım ayına ait olacak)               

2-) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

3- Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. 

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.

5-) Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı  (Nakit olarak yatırılacak olan bedeller, Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü ZİRAAT BANKASI 106-TEKİRDAĞ ŞUBESİ TR90 0001 0001 0669 5455 0750 98 nolu hesabına yatırılarak aldıkları makbuz asılları dosyaya konulacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş olan teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun  belirlenen bedelden az olmaması gerekmektedir.

6- Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı 

7- Her sayfası teklif sahibince imzalanmış ‘‘TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ’’  

8- İçerisinde teklif mektubu bulunan zarf

B) Tüzel Kişilerden:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti, (2023 yılı Kasım ayına ait olacak)             

2-) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

3- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış sureti. 

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,

6- Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı,

7- Her sayfası teklif sahibince imzalanmış ‘‘TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ’’ 

8- İçerisinde teklif mektubu bulunan zarf

C) Ortak girişim olması halinde : Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. Ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi aslının verilmesi zorunludur.

İsteklilerin bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve dış zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,  ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01925765