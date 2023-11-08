TEKİRDAĞ OTOPARK ULAŞIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 08 Kasım 2023

TEKİRDAĞ OTOPARK ULAŞIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MADDE 1- İHALENİN KONUSU: Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ Yönetim Kurulunun 19.10.2023 tarihli ve 2023/32 sayılı kararı ile aşağıda nitelikleri belirtilen, Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ’ ne ait taşınır mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve izleyen maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

MADDE 2 - Satılacak taşınırlar;

Plaka Cinsi Marka Model Yakıt Motor No Şasi No Km Muhammen İhale Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati 59 EG 865 OTOBÜS OTOKAR KENT 290 (KOLTUKLU) DİZEL 11831857 NLRTMP120FA005049 475966 11.583.333,18-TL





























347.500,00-TL TL





























10:00





























59 EG 866 OTOBÜS OTOKAR KENT 290 (KOLTUKLU) DİZEL 11835487 NLRTMP120FA005036 385911 59 EG 869 OTOBÜS OTOKAR KENT 290 (KOLTUKLU) DİZEL 11831856 NLRTMP120FA005033 415895 59 EG 870 OTOBÜS OTOKAR KENT 290 (KOLTUKLU) DİZEL 11568420 NLRTMP120EA004036 543113 59 ZZ 491 OTOBÜS ISUZU CİTİBUS DİZEL 03122021TNBNFPPZK NNAM0BULT0200036 634647 59 ZZ 494 OTOBÜS ISUZU CİTİBUS DİZEL 876949 NNAM0BULT02000058 638191 59 ZC 483 OTOBÜS ISUZU CİTİMARK DİZEL 760625 NNAM0BSLF02000034 650875 59 ZF 779 OTOBÜS ISUZU NOVO DİZEL 730442 NNAM0BNLN02000208 710413 59 ZF 784 OTOBÜS ISUZU NOVO DİZEL 728885 NNAM0BNLN02000192 714268 59 ZF 788 OTOBÜS ISUZU NOVO DİZEL 729114 NNAM0BNLN02000197 804632 59 AAL 943 OTOBÜS OTOKAR DORUK LE DİZEL 22195503 NLRTMLA30GA005091 252761 59 AAL 947 OTOBÜS OTOKAR DORUK 220 LE DİZEL 11927098 NLRTMLA30HA005883 384795 59 AAL 950 OTOBÜS OTOKAR DORUK 220 LE DİZEL 11927109 NLRTMLA30HA005884 369010 59 AAL 981 OTOBÜS OTOKAR SULTAN LF DİZEL 22280673 NLRTMFC80JA022447 381134 59 AAL 999 OTOBÜS OTOKAR SULTAN LF DİZEL 22294252 NLRTMFC80JA022215 368098 59 DG 754 OTOBÜS OTOKAR SULTAN LF DİZEL 22230876 NLRTMFC80HA020879 394184





MADDE 3- İhale, İstiklal Mahallesi, Kent Sokak No:3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. Satın Alma Biriminde görülerek satın alınabilir. Şartname bedeli 5.000,00-TL olup ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

MADDE 4- İhale 22/11/2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’ da İstiklal Mahallesi, Kent Sokak No:3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. Toplantı Salonunda başlatılacaktır.

MADDE 5- Taşınırların toplam muhammen bedeli 11.583.333,18-TL (KDV Hariç) olup, geçici teminatı (%3) 347.500,00-TL’dir.

MADDE 6- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER VE ARANACAK ŞARTLAR:

İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri 22/11/2023 Çarşamba günü ihale saatine kadar (10:00) kadar İstiklal Mahallesi, Kent Sokak No:3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. Satın Alma Biriminde görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

A) Gerçek kişilerden:

1-) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2023 yılı Kasım ayına ait olacak)

2-) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

3- Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.

5-) Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı (Nakit olarak yatırılacak olan bedeller, Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü ZİRAAT BANKASI 106-TEKİRDAĞ ŞUBESİ TR90 0001 0001 0669 5455 0750 98 nolu hesabına yatırılarak aldıkları makbuz asılları dosyaya konulacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş olan teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun belirlenen bedelden az olmaması gerekmektedir.

6- Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı

7- Her sayfası teklif sahibince imzalanmış ‘‘TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ’’

8- İçerisinde teklif mektubu bulunan zarf

B) Tüzel Kişilerden:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti, (2023 yılı Kasım ayına ait olacak)

2-) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

3- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış sureti.

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,

6- Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı,

7- Her sayfası teklif sahibince imzalanmış ‘‘TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ’’

8- İçerisinde teklif mektubu bulunan zarf

C) Ortak girişim olması halinde : Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. Ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi aslının verilmesi zorunludur.

İsteklilerin bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve dış zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. İLAN OLUNUR.