TEKİRDAĞ OTOPARK ULAŞIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEKİRDAĞ OTOPARK ULAŞIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ
MADDE 1- İHALENİN KONUSU: Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ Yönetim Kurulunun 19.10.2023 tarihli ve 2023/32 sayılı kararı ile aşağıda nitelikleri belirtilen, Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ’ ne ait taşınır mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve izleyen maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
MADDE 2 - Satılacak taşınırlar;
Plaka
Cinsi
Marka
Model
Yakıt
Motor No
Şasi No
Km
Muhammen İhale Bedeli (TL)
Geçici Teminatı (TL)
İhale Saati
59 EG 865
OTOBÜS
OTOKAR
KENT 290 (KOLTUKLU)
DİZEL
11831857
NLRTMP120FA005049
475966
11.583.333,18-TL
347.500,00-TL TL
10:00
59 EG 866
OTOBÜS
OTOKAR
KENT 290 (KOLTUKLU)
DİZEL
11835487
NLRTMP120FA005036
385911
59 EG 869
OTOBÜS
OTOKAR
KENT 290 (KOLTUKLU)
DİZEL
11831856
NLRTMP120FA005033
415895
59 EG 870
OTOBÜS
OTOKAR
KENT 290 (KOLTUKLU)
DİZEL
11568420
NLRTMP120EA004036
543113
59 ZZ 491
OTOBÜS
ISUZU
CİTİBUS
DİZEL
03122021TNBNFPPZK
NNAM0BULT0200036
634647
59 ZZ 494
OTOBÜS
ISUZU
CİTİBUS
DİZEL
876949
NNAM0BULT02000058
638191
59 ZC 483
OTOBÜS
ISUZU
CİTİMARK
DİZEL
760625
NNAM0BSLF02000034
650875
59 ZF 779
OTOBÜS
ISUZU
NOVO
DİZEL
730442
NNAM0BNLN02000208
710413
59 ZF 784
OTOBÜS
ISUZU
NOVO
DİZEL
728885
NNAM0BNLN02000192
714268
59 ZF 788
OTOBÜS
ISUZU
NOVO
DİZEL
729114
NNAM0BNLN02000197
804632
59 AAL 943
OTOBÜS
OTOKAR
DORUK LE
DİZEL
22195503
NLRTMLA30GA005091
252761
59 AAL 947
OTOBÜS
OTOKAR
DORUK 220 LE
DİZEL
11927098
NLRTMLA30HA005883
384795
59 AAL 950
OTOBÜS
OTOKAR
DORUK 220 LE
DİZEL
11927109
NLRTMLA30HA005884
369010
59 AAL 981
OTOBÜS
OTOKAR
SULTAN LF
DİZEL
22280673
NLRTMFC80JA022447
381134
59 AAL 999
OTOBÜS
OTOKAR
SULTAN LF
DİZEL
22294252
NLRTMFC80JA022215
368098
59 DG 754
OTOBÜS
OTOKAR
SULTAN LF
DİZEL
22230876
NLRTMFC80HA020879
394184
MADDE 3- İhale, İstiklal Mahallesi, Kent Sokak No:3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. Satın Alma Biriminde görülerek satın alınabilir. Şartname bedeli 5.000,00-TL olup ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.
MADDE 4- İhale 22/11/2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’ da İstiklal Mahallesi, Kent Sokak No:3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. Toplantı Salonunda başlatılacaktır.
MADDE 5- Taşınırların toplam muhammen bedeli 11.583.333,18-TL (KDV Hariç) olup, geçici teminatı (%3) 347.500,00-TL’dir.
MADDE 6- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER VE ARANACAK ŞARTLAR:
İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri 22/11/2023 Çarşamba günü ihale saatine kadar (10:00) kadar İstiklal Mahallesi, Kent Sokak No:3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. Satın Alma Biriminde görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
A) Gerçek kişilerden:
1-) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2023 yılı Kasım ayına ait olacak)
2-) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3- Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
5-) Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı (Nakit olarak yatırılacak olan bedeller, Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü ZİRAAT BANKASI 106-TEKİRDAĞ ŞUBESİ TR90 0001 0001 0669 5455 0750 98 nolu hesabına yatırılarak aldıkları makbuz asılları dosyaya konulacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş olan teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun belirlenen bedelden az olmaması gerekmektedir.
6- Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı
7- Her sayfası teklif sahibince imzalanmış ‘‘TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ’’
8- İçerisinde teklif mektubu bulunan zarf
B) Tüzel Kişilerden:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti, (2023 yılı Kasım ayına ait olacak)
2-) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış sureti.
4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
6- Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı,
7- Her sayfası teklif sahibince imzalanmış ‘‘TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ’’
8- İçerisinde teklif mektubu bulunan zarf
C) Ortak girişim olması halinde : Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. Ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi aslının verilmesi zorunludur.
İsteklilerin bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve dış zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir.
İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. İLAN OLUNUR.