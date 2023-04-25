Yayınlanma: 25 Nisan 2023

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI??

22 KALEM SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/395127

1- İdarenin

a) Adı: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: EMEK MAHALLESİ NAMIK KEMAL CAD. 54 SANCAKTEPE SANCAKTEPE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 02166063300 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: 22 KALEM SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 22 KALEM SARF MALZEME ALIMI?Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi No: 54 Sancaktepe / İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme süresi içerisinde ihtiyaca binaen sipariş verilecek olup, sipariş tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde hastane deposuna teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 iş günü içinde işe başlanacaktır

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 22.05.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EAH-TOPLANTI SALONU, EMEK MAH. NAMIK KEMAL CADDESİ NO: 54 SANCAKTEPE İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ yelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) İstekli firmaların teklif ettiği ürünün satın alma tarihinde ÜTS’de onaylı olması gerekmektedir. İstekliler teklif ettiği malzemenin ÜTS kayıt bilgilerinin idarece sorgulanması için UBB kodunu birim fiyat teklif cetvelinde ve yeterlilik bilgi tablosunun diğer belgeler kısmında belirtilmelidir.,

b) İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair ÜTS kayıt bildirimi yapacaktır. Teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) ÜTS'ye kayıt bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyan idare tarafından istenildiğinde sunulmalıdır.

c) Yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler UBB kapsamında olmayan ürünler için aranacaktır. UBB kapsamında olan ürünler için bu belgelerin düzenlenmesine gerek yoktur. UBB kodu verilmemiş olan malzeme için firma kapsam dışı belgesini yeterlilik bilgi tablosunda belirtmeli ve belgeler gerektiğinde Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında idare tarafından istenildiğinde sunulmalıdır.

d) İstekli bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünden temin ettikleri 'Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini' yeterlilik bilgi tablosunda belirtmelidir. Ürün kapsamdışı ise istekliler kapsamdışı beyanını veya belgesini yeterlilik bilgi tablosunda belirtmelidir.

e) İstekliler, ürüne ait teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa, her ürüne ait ÜTS Barkod numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

f) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı verilecektir. Beyan verilen ürünler için ÜTS kaydı aranmayacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a) İhale sonrasında idaremizce yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra birinci ve ikinci avantajlı firmalardan 1 (bir) adet numune ve varsa kataloglar idaremizin yazılı talebine istinaden 3 iş günü içerisinde Hastanemiz Satınalma birimine tutanakla teslim edeceklerdir.

b) Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir. Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 nolu "Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 20 gün içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7. maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

SARF HAVALI YATAK / ESKAR A+B SİSTEM

Belge Adı Açıklama

ISO 13485ISO 13485

HİZMET YETERLİK BELGESİ HİZMET YETERLİK BELGESİ?

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38. maddesine göre açıklama istenecektir.