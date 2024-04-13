Yayınlanma: 13.04.2024 - 00:00

TİRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İHALE İLANI

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TİRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE 

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

Sıra No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35260103592

İzmir

Tire

Musalar

138

3

7.381,76

Tam

Çalılık

İmarsız

886.000,00

177.200,00

25.04.2024

09:30

2

35260103527

İzmir

Tire

Cambazlı

157

5

735,45

Tam

Ham Toprak

İmarsız

130.000,00

26.000,00

25.04.2024

10:30

3

35260106061

İzmir

Tire

Peşrefli

160

17

4.199,09

Tam

Ham Toprak

İmarsız

1.260.000,00

252.000,00

25.04.2024

11:30

4

35260106073

İzmir

Tire

Peşrefli

160

24

987,27

Tam

Ham Toprak

İmarsız

395.000,00

79.000,00

25.04.2024

14:30

5

35260106077

İzmir

Tire

Peşrefli

160

25

5.007,55

Tam

Ham Toprak

İmarsız

1.505.000,00

301.000,00

25.04.2024

15:30

6

35260103551

İzmir

Tire

Cambazlı

196

21

3.894,96

Tam

Ham Toprak

İmarsız

1.560.000,00

312.000,00

26.04.2024

09:30

7

35260100977

İzmir

Tire

Işıklar

123

3

266,16

Tam

Arsa

İmarsız

200.000,00

40.000,00

26.04.2024

10:30

8

35260101014

İzmir

Tire

Işıklar

103

11

19.982,34

Tam

Tarla

İmarsız

3.497.000,00

699.400,00

26.04.2024

11:30

9

35260105371

İzmir

Tire

Ketenci

29

5

220,22

1/2 Hisse

Avlulu Ev (Kargir)

Konut Alanı

2.724.000,00

544.800,00

26.04.2024

14:30

10

35260101444

İzmir

Tire

Yeniçiftlik

134

85

6.717,64

Tam

Tarla

İmarsız

2.352.000,00

470.400,00

26.04.2024

15:30


1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazıların satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih ve saatte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Hükümet Konağı Kat:2 Tire/İZMİR adresindeki Milli Emlak Servisinde yapılacaktır. 

2- 2886 sayılı Kanunun  45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü  ile satış ihalesine katılacak isteklilerin; 

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

c) Geçici Teminata ilişkin belge, (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)  ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3- İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri  mesai saatleri içinde Tire Milli Emlak Servisine müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. İhale uhdesinde kalan müşteri tebligata müteakip yasal yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmediği takdirde  geçici teminatı Hazineye irat kaydedilir ve ilgilinin 1(bir) yıl süre ile ihalelere katılımı yasaklanır.

4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, müşteri ihale bedelini peşin ödemesi durumunda, 15/04/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanun gereği, satış ihaleleri sonucu kesinleşen satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri,  KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehirclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir),  5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

6- Komisyon  gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

7- İmar planı içerisinde kalan taşınmazlara ait imar durumu, ilgili belediyeden sorularak bilgi alınabilinir.

8- Daha fazla bilgi için Tire Hükümet Konağı 2.Kat Tire-İZMİR (Tlf: 0 232 5121518) adresinde bulunan Tire Milli Emlak Şefliğine başvurulabilir veya bu ihaleye ilişkin bilgiler http://www.izmir.csb.gov.tr  ve Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.  

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#ilangovtr Basın No: ILN02004160