TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29 Mayıs 2023

Sayı: 2022/322 Esas 17/05/2023

MALİYE HAZİNESİ ile ALİADDİN KARAPINAR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava dilekçesi ile dava konusu taşınmazın maliksiz olarak oluşturulan kaydına Tokat Sulh Huk. Mah. 2007/1420 esas, 2007/1619 Karar sayılı ilamı ile Tokat Defterdarının kayyım tayin edildiğini, malikin yapılan araştırmalara rağmen bulunamadığı, kanuni mirasçılarının kimlerden ibaret olduğu ve nerede bulundukları hakkında bilgi ve belge edinilememiş olduğundan malikin gaip olduğu kanaatine varıldığını ve 10 yıllık kayyımla idare süresi dolduğundan malikin gaipliğine, taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.Tokat Merkez Ulucami Mah. 221 ada 7 parsel sayılı taşınmazın maliksiz oluşturulan kaydı hakkında bilgi ve görgüsü olanların Mahkememizin 2022/322 Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bildirmeleri, bu süre içerisinde bildirilmediğinde malikin gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verileceği ilanen tebliğ olunur.