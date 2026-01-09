Cumhuriyet Gazetesi Logo
TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma 9.01.2026 00:01:00

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Madde 1: Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti belediyemize ait Tokat Merkez  Karşıyaka Mahallesi taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü ve   şartname esasları dahilinde satış ihalesi 20.01.2026 tarih ve Salı günü  saat  10 :00 – 10.30 arasında Belediyemiz  Encümen  huzurunda Encümen odasında  yapılacaktır.

Madde 2: İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracak veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ( teminat mektubu, Devlet tahvili vs.)  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne vereceklerdir. İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin ihale üzerlerinde kalmadığı takdirde vermiş olduğu geçici teminatı ilgili kişiye iade edilecektir

Madde 3: İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden  her bir  arsa için ayrı ayrı 3.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.

Madde 4: Satışı yapılacak taşınmaz bilgileri

SIRA

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN

CİNSİ

İMAR

DUR.

EMSAL

KAT

YÜK.

MUHAMMEN BEDEL-TL

GEÇİCİ TEMİNAT-TL

İHALE TARİHİ

1

Karşıyaka

2927

3

1.499,28

Arsa

Konut

1.20

18.50

19.490.640,00

584.719,20

20.01.2026

2

Karşıyaka

2927

4

1.500,00

Arsa

Konut

1.20

18.50

19.500.000,00

585.000,00

20.01.2026

Madde 5: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

A ) Gerçek Kişilerden istenen belgeler:

DIŞ ZARF

a)- Şartname bedelini  ödediğine dair makbuz

b)- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, dekont ve ya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden biri ( teminat mektubu, devlet tahvili vs. aslı)

c)- Nüfus cüzdanı fotokobisi

ç)- İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracaktır.

d)- Kanuni ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü’nde veya e- devlet’ten temin edilecek)

e)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi

f)- Katılımcıların bağlı bulundukları Vergi dairesinden ve SGK kurumundan alacakları ihale tarihi itibariyle borcu olmadığına dair belge. Vergi Dairesi veya SGK’ya borcu olup da, borcunu yapılandırmış ve taksitlerini düzenli ödediğine dair evrakta kabul edilebilir

g)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

ğ)- İhaleye vekaleten girecekler için 2026 yılında düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

h)- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belge (Tüzel kişilik olması halinde şirket ve tüm ortakların ayrı ayrı yasaklı olmadığına dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir.

ı)- Sabıka Kaydı

i)- Teklif mektubu (kapalı bir iç zarf içerisinde) ihale teklif dosyasına konulacaktır. (İÇ ZARF)

İÇ ZARF 

Teklif mektubunda teklifin rakam veya yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Teklif mektubu bir zarf içerisine(iç zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı soyadı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve ihale konusu ada ve parsel numarası yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.

B) Tüzel Kişiliklerden istenen belgeler;

a)- Şartname bedelini ödediğine dair makbuz.

b)- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz, dekont veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden biri (teminat mektubu, devlet tahvili vs. aslı)

c)- İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracak

ç)- Tüzel kişilik adına yetkili, olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve imza sirküleri (aslı) Ticaret ve Sanayi  odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı     olduğuna dair belge 

d)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri                

e)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.

f)- Katılımcıların bağlı bulundukları Vergi dairesinden ve SGK kurumundan alacakları ihale tarihi itibariyle borcu olmadığına dair belge. Vergi Dairesi veya SGK’ya borcu olup da, borcunu yapılandırmış ve taksitlerini düzenli ödediğine dair evrakta kabul edilebilir.

g)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

ğ)- Vekaletle ihaleye katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

h)- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf

ı)- İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim  beyannamesi ile  ortakça imzalı ortaklık sözleşmesi ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi)

i)- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi veya tüzel kişiliğin imza yetkilisi olduğuna dair belge/imza yetkilisinin vekili olduğuna dair belge gerekmektedir.

j)- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belge (Tüzel kişilik olması halinde şirket ve tüm ortakların ayrı ayrı yasaklı olmadığına dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir.

k)- İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler yukarıda belirtilen belgeleri dosya halinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne vereceklerdir. Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

l)- İhaleye katılım olmadığı takdirde,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43. Maddesi gereğince; ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aynı şartlarla pazarlık usulüyle satış ihalesi devam  edecektir.

Madde 6:  İhaleye girecek isteklerin 16.01.2026 cuma  günü saat 17: 00’e kadar, ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediye Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 7: Satışı yapılan taşınmazların tapu devri ve tescil işlemi,  ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

Madde 8: Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Belgelerin noksanlığı veya yanlışlığı ihaleden sonra dahi tespit edilmesi, halinde ihale iptal edilerek, teminatları gelir kaydedilir.

Madde 9: İhale kararı  karar tarihinden itibaren 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 maddesi  gereğince; en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya   iptal edilir. İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının kendisine tebliğine müteakip, 15 (onbeş)  gün içerisinde ihale bedelini  peşin olarak Tokat Ziraat Bankası nezdinde bulunan Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı olan TR71 0001 0002 3935 2154 1650 15 ıban no’lu hesabına yatıracaktır.

