T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tapu bilgileri ve detayları belirtilen taşınmaz Kat Karşılığı İnşaat İhalesi (Şartnamenin Eki Olan Mahal Listesinde Belirtilen) Belediyemize bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırılması suretiyle ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca 'Kapalı Teklif Usulü' ile 18.02.2026 tarihinde, Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi 116 Numaralı Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye ait kapalı tekliflerin, en geç 18.02.2026 günü saat 12:00'ye kadar Toroslar Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı'na (Yazı İşl. Müdürlüğü, 105 Numaralı Oda) teslim edilmesi gerekmektedir.

Sıra No Mahallesi Ada Parsel Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı İnşaat Alanı (m²) Muhammen Bedel (TL) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati 1 Çavuşlu 3037 2 Dükkân/Ofis Toplam (A-B-C-D Bloklar): 128 Adet 12.642 5.000.000,00 626.694.941,00 18.800.848,23 14:00

İhale dokümanı (Şartname ve Ekleri) Toroslar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şefliğinde (Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi) mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye girecek olanların ihale dokümanını (Şartname ve Ekleri) Toroslar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şefliğinden 5.000,00.-TL.+KDV karşılığında satın almaları gerekmektedir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhaleye katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A. İkametgâh belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

D. a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait İhale İlanının D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

H. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

İ. İhale şartnamesi 9. maddesinde detayları belirtilen geçici teminata ilişkin belge veya makbuz,

J. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

K. ihalenin yapıldığı yıla ait olmak üzere İsteklinin vergi dairesinden alınmış vergi borcu bulunmadığına dair belge ile Toroslar Belediyesine borcu olmadığını gösteren belge,

L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) “Yer Gördü Belgesi”,

N. İhale şartnamesi eki örneğe ve 10 uncu maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

O. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

P. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince İhale şartnamesinde belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname,

R. İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”,

S. İhale dokümanını satın aldığına dair belge.

T. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan en az D sınıfı müteahhitlik belgesine sahip olması.

U. İhale şartnamesi 7/U bendinde belirtilen şartlarda bilanço ve/veya eşdeğer belgeler,

İhale muhammen bedeli sözleşme öncesi peşin ödenecektir. İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri 18.02.2026 günü saat 12:00' a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

İLAN OLUNUR.