TORTUM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2021/225 Esas
KARAR NO: 2022/30
DAVACI: MEHMET ÖZLER
DAVALI: BÜNYAMİN ALGÜL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce Gerekçeli Karar belirtilen adresinize tebliğ edilememiş olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
"Gerekçeli Kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde istinaf etmemeniz halinde kararın kesinleşeceği tebliğ olunur" şerhi ile gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere dahili davalı Bünyamin Algül'e ilanen tebliğ olunur. 09/02/2024
#ilangovtr Basın No: ILN01989790