TR. ELEKTRİK DAĞ. A.Ş. 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 16 Mayıs 2023

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Ağrı ve Kars illeri sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/01/2019 tarih,1-28 no'lu, 03/01/2019 tarih, 1-25 no’lu, 26/12/2019 tarih, 27-1082 no’lu ve 13/12/2019 tarih, 26-940 no’lu kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrüpaşa Mahallesi Filiz Caddesi Yakutiye/Erzurum adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne(Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANAN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇESİ KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ADI SOYADI BABA ADI DOĞUBEYAZIT KARABURUN 130 12 EMİNE UÇAR RESUL DOĞUBEYAZIT KARABURUN 130 15 HİKMET ÖZTÜRK MEHMET DOĞUBEYAZIT KARABURUN 130 21 MUSTAFA KOÇYİĞİT MEHMET DOĞUBEYAZIT KARABURUN 153 3 ABDULLAH GEREKEN SEYİT DOĞUBEYAZIT KARABURUN 153 4 MEHMET ŞİRİN GEREKEN SELAHATTIN DİYADİN 14 NİSAN 89 6 CAHİT KARİP KEMAL DİYADİN İSAAĞA 77 14 MAHMUT CEYLAN ETHEM DİYADİN İSAAĞA 77 17 MECİT KAPLAN BEKO DİYADİN İSAAĞA 77 19 SEBİHA ÇEÇE HAMİT







HİLAL YARDIMCI HAMİT DİYADİN İSAAĞA 70 6 BAVYER BİLİM EĞİTİM İNŞ. TUR.MAD. SERA.EML.İTH.İHR. SAN.VE Tİ. LTD.ŞTİ

DİYADİN GÖĞEBAKAN 105 1 OSMAN NURİ ÖZMEN BAHRİ







SOPHİ RECAİ ÖZMEN HİKMET







MUSTAFA ZEKAİ ÖZMEN HİKMET DİYADİN GÖĞEBAKAN 104 9 OSMAN NURİ ÖZMEN BAHRİ







ANTİKA IŞIK TAYYAR







MUSTAFA ZEKAİ ÖZMEN HİKMET







SOPHİ RECAİ ÖZMEN HİKMET DİYADİN GÖĞEBAKAN 105 4 MUSTAFA ZEKAİ ÖZMEN HİKMET







SOPHİ RECAİ ÖZMEN HİKMET DİYADİN FATİH 181 5 HASAN BUDAK ALİ DİYADİN FATİH 182 5 MEHMET NURİ YAŞAR MAKSUT DOĞUBEYAZIT TELÇEKER 155 1 EMRAH KANDEMİR DAVUT







ZEYNEL KANDEMİR DAVUT







İSLAM KANDEMİR DAVUT DOĞUBEYAZIT TELÇEKER 154 14 FEVZİ DAŞDEMİR SITKI DOĞUBEYAZIT TELÇEKER 154 15 MEHMET DAŞDEMİR HACI







HALİT DAŞDEMİR HACI DOĞUBEYAZIT TELÇEKER 154 17 ORHAN DAŞDEMİR SALİH DOĞUBEYAZIT TELÇEKER 154 18 RAMAZAN KANDEMİR CEBBAR DOĞUBEYAZIT TELÇEKER 150 3 BEKİR ÖZER BEKO DOĞUBEYAZIT TELÇEKER 150 5 AHMET KANDEMİR ŞAHHÜSEYİN







ERGÜN KANDEMİR AHMET ARPAÇAY BOZYİĞİT 104 28 NEVZAT ALPTEKİN MEMET ALİ ARPAÇAY BOZYİĞİT 107 6 ESME CENGİZ EMRULLAH







MÜJDEHAR COŞKUN HÜSEYİN







EYÜP ÖZTÜRK HÜSEYİN ARPAÇAY BOZYİĞİT 107 67 NAİME GÜRNUĞA YAVUZ ARPAÇAY BOZYİĞİT 107 65 NAİME GÜRNUĞA YAVUZ







EYÜP ÖZTÜRK HÜSEYİN







EYÜP ÖZTÜRK HÜSEYİN



