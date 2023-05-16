TR. ELEKTRİK DAĞ. A.Ş. 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Ağrı ve Kars illeri sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/01/2019 tarih,1-28 no'lu, 03/01/2019 tarih, 1-25 no’lu, 26/12/2019 tarih, 27-1082 no’lu ve 13/12/2019 tarih, 26-940 no’lu kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrüpaşa Mahallesi Filiz Caddesi Yakutiye/Erzurum adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne(Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANAN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İLÇESİ
KÖYÜ/ MAHALLESİ
ADA NO
PARSEL NO
ADI SOYADI
BABA ADI
DOĞUBEYAZIT
KARABURUN
130
12
EMİNE UÇAR
RESUL
DOĞUBEYAZIT
KARABURUN
130
15
HİKMET ÖZTÜRK
MEHMET
DOĞUBEYAZIT
KARABURUN
130
21
MUSTAFA KOÇYİĞİT
MEHMET
DOĞUBEYAZIT
KARABURUN
153
3
ABDULLAH GEREKEN
SEYİT
DOĞUBEYAZIT
KARABURUN
153
4
MEHMET ŞİRİN GEREKEN
SELAHATTIN
DİYADİN
14 NİSAN
89
6
CAHİT KARİP
KEMAL
DİYADİN
İSAAĞA
77
14
MAHMUT CEYLAN
ETHEM
DİYADİN
İSAAĞA
77
17
MECİT KAPLAN
BEKO
DİYADİN
İSAAĞA
77
19
SEBİHA ÇEÇE
HAMİT
HİLAL YARDIMCI
HAMİT
DİYADİN
İSAAĞA
70
6
BAVYER BİLİM EĞİTİM İNŞ. TUR.MAD. SERA.EML.İTH.İHR. SAN.VE Tİ. LTD.ŞTİ
DİYADİN
GÖĞEBAKAN
105
1
OSMAN NURİ ÖZMEN
BAHRİ
SOPHİ RECAİ ÖZMEN
HİKMET
MUSTAFA ZEKAİ ÖZMEN
HİKMET
DİYADİN
GÖĞEBAKAN
104
9
OSMAN NURİ ÖZMEN
BAHRİ
ANTİKA IŞIK
TAYYAR
MUSTAFA ZEKAİ ÖZMEN
HİKMET
SOPHİ RECAİ ÖZMEN
HİKMET
DİYADİN
GÖĞEBAKAN
105
4
MUSTAFA ZEKAİ ÖZMEN
HİKMET
SOPHİ RECAİ ÖZMEN
HİKMET
DİYADİN
FATİH
181
5
HASAN BUDAK
ALİ
DİYADİN
FATİH
182
5
MEHMET NURİ YAŞAR
MAKSUT
DOĞUBEYAZIT
TELÇEKER
155
1
EMRAH KANDEMİR
DAVUT
ZEYNEL KANDEMİR
DAVUT
İSLAM KANDEMİR
DAVUT
DOĞUBEYAZIT
TELÇEKER
154
14
FEVZİ DAŞDEMİR
SITKI
DOĞUBEYAZIT
TELÇEKER
154
15
MEHMET DAŞDEMİR
HACI
HALİT DAŞDEMİR
HACI
DOĞUBEYAZIT
TELÇEKER
154
17
ORHAN DAŞDEMİR
SALİH
DOĞUBEYAZIT
TELÇEKER
154
18
RAMAZAN KANDEMİR
CEBBAR
DOĞUBEYAZIT
TELÇEKER
150
3
BEKİR ÖZER
BEKO
DOĞUBEYAZIT
TELÇEKER
150
5
AHMET KANDEMİR
ŞAHHÜSEYİN
ERGÜN KANDEMİR
AHMET
ARPAÇAY
BOZYİĞİT
104
28
NEVZAT ALPTEKİN
MEMET ALİ
ARPAÇAY
BOZYİĞİT
107
6
ESME CENGİZ
EMRULLAH
MÜJDEHAR COŞKUN
HÜSEYİN
EYÜP ÖZTÜRK
HÜSEYİN
ARPAÇAY
BOZYİĞİT
107
67
NAİME GÜRNUĞA
YAVUZ
ARPAÇAY
BOZYİĞİT
107
65
NAİME GÜRNUĞA
YAVUZ
EYÜP ÖZTÜRK
HÜSEYİN
EYÜP ÖZTÜRK
HÜSEYİN