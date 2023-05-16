TR. ELEKTRİK DAĞ. A.Ş. 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 16 Mayıs 2023

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Ağrı ve Kars illeri sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/01/2019 tarih,1-28 no'lu, 03/01/2019 tarih, 1-25 no’lu, 26/12/2019 tarih, 27-1082 no’lu ve 13/12/2019 tarih, 26-940 no’lu kararlar ile başlanılmıştır. 

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrüpaşa Mahallesi Filiz Caddesi Yakutiye/Erzurum adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne(Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANAN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇESİ

KÖYÜ/ MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

ADI SOYADI

BABA ADI

DOĞUBEYAZIT

KARABURUN

130

12

EMİNE UÇAR

RESUL

DOĞUBEYAZIT

KARABURUN

130

15

HİKMET ÖZTÜRK

MEHMET

DOĞUBEYAZIT

KARABURUN

130

21

MUSTAFA KOÇYİĞİT

MEHMET

DOĞUBEYAZIT

KARABURUN

153

3

ABDULLAH GEREKEN

SEYİT

DOĞUBEYAZIT

KARABURUN

153

4

MEHMET ŞİRİN GEREKEN

SELAHATTIN

DİYADİN

14 NİSAN

89

6

CAHİT KARİP

KEMAL

DİYADİN

İSAAĞA

77

14

MAHMUT CEYLAN

ETHEM

DİYADİN

İSAAĞA

77

17

MECİT KAPLAN

BEKO

DİYADİN

İSAAĞA

77

19

SEBİHA ÇEÇE

HAMİT





HİLAL YARDIMCI

HAMİT

DİYADİN

İSAAĞA

70

6

BAVYER BİLİM EĞİTİM İNŞ. TUR.MAD. SERA.EML.İTH.İHR. SAN.VE Tİ. LTD.ŞTİ


DİYADİN

GÖĞEBAKAN

105

1

OSMAN NURİ ÖZMEN

BAHRİ





SOPHİ RECAİ ÖZMEN

HİKMET





MUSTAFA ZEKAİ ÖZMEN

HİKMET

DİYADİN

GÖĞEBAKAN

104

9

OSMAN NURİ ÖZMEN

BAHRİ





ANTİKA IŞIK

TAYYAR





MUSTAFA ZEKAİ ÖZMEN

HİKMET





SOPHİ RECAİ ÖZMEN

HİKMET

DİYADİN

GÖĞEBAKAN

105

4

MUSTAFA ZEKAİ ÖZMEN

HİKMET





SOPHİ RECAİ ÖZMEN

HİKMET

DİYADİN

FATİH

181

5

HASAN BUDAK

ALİ

DİYADİN

FATİH

182

5

MEHMET NURİ YAŞAR

MAKSUT

DOĞUBEYAZIT

TELÇEKER

155

1

EMRAH KANDEMİR

DAVUT





ZEYNEL KANDEMİR

DAVUT





İSLAM KANDEMİR

DAVUT

DOĞUBEYAZIT

TELÇEKER

154

14

FEVZİ DAŞDEMİR

SITKI

DOĞUBEYAZIT

TELÇEKER

154

15

MEHMET DAŞDEMİR

HACI





HALİT DAŞDEMİR

HACI

DOĞUBEYAZIT

TELÇEKER

154

17

ORHAN DAŞDEMİR

SALİH

DOĞUBEYAZIT

TELÇEKER

154

18

RAMAZAN KANDEMİR

CEBBAR

DOĞUBEYAZIT

TELÇEKER

150

3

BEKİR ÖZER

BEKO

DOĞUBEYAZIT

TELÇEKER

150

5

AHMET KANDEMİR

ŞAHHÜSEYİN





ERGÜN KANDEMİR

AHMET

ARPAÇAY

BOZYİĞİT

104

28

NEVZAT ALPTEKİN

MEMET ALİ

ARPAÇAY

BOZYİĞİT

107

6

ESME CENGİZ

EMRULLAH





MÜJDEHAR COŞKUN

HÜSEYİN





EYÜP ÖZTÜRK

HÜSEYİN

ARPAÇAY

BOZYİĞİT

107

67

NAİME GÜRNUĞA

YAVUZ

ARPAÇAY

BOZYİĞİT

107

65

NAİME GÜRNUĞA

YAVUZ





EYÜP ÖZTÜRK

HÜSEYİN





EYÜP ÖZTÜRK

HÜSEYİN


#ilangovtr Basın No: ILN01827449