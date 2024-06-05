TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.06.2024 - 00:00

Esas No: 2022/29

Davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, davalılar aleyhine Trabzon ili Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi 328 ada 16 parsel sayılı taşınmazın davalılar hissesine düşen kısmının ve mevcut olması halinde arazi üzerindeki yapıların tüm takyidatların arındırılmış olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi adına tescili istemli dava açıldığı, yargılama aşamasında mahkemece keşif yapılarak taşınmazın toplam kamulaştırma değerinin 8.387.613,19 TL olduğu, acele el koyma aşamasında ödenen 3.348.759,88 TL'nin mahsubu ile bu dosya için ödenmesi gereken bedelin 5.038.853,31 TL olduğu, tapu maliklerinden İnci SUNGUROĞLU (..........612) mirasçısı Didem GENÇ'e (T.C. ........362) tebligat yapılamadığı, mirasçı Didem GENÇ'e tapu kaydındaki hisse oranına göre kamulaştırma bedeli düştüğü ve iş bu dosyanın duruşmasının 04/07/2024 günü saat 11:03'e bırakıldığı anlaşılmakla dava dilekçesi, bilirkişi raporu ile duruşma gün ve saatinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususunda düzenlenen ilan metni ilanen tebliğ olunur.