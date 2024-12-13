TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BŞK.

Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:01

BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEFİN

Adı Soyadı (Unvanı): Tasfiye Halinde Foucault Danışmanlık İletişim ve Sağlık San. Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Seyrantepe Mah. Gökdeniz Sk. No: 18/5 Kağıthane/İSTANBUL

TC Kimlik No: 3881396785

ÖDEME EMRİNİN

Dönemi Türü Miktarı (TL) Vadesi

2020-2021 YILI Bandrol İdari Para Cezası 36.699,16 1 AY

TOPLAM 36.699,16

İtiraz Süresi: Tebliğ tarihinden itibaren 1 Aydır.

İtiraz Mercii: Ankara İdare Mahkemeleridir.

İHBARNAME EKLERİNİN (DAYANAĞININ)

Türü Tarihi Numarası

Denetim Raporu 21.11.2024 MDENR-2024-18316/9

Bu ödeme emrine ilişkin olarak Alacak Takibi ve İcra Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

Ödeme yapılabilecek banka hesap numarası aşağıdadır.

Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75