Yayınlanma: 26.02.2024 - 00:01

T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2006/10 Esas

KARAR NO : 2015/967

Davacılar Ahmet İNCE ve diğer davacılar tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Cuma ve Şükran oğlu, 01/08/1978 doğumlu, davalı Erdal ERDOĞAN, Halil İbrahim veGümüş oğlu, 16/03/1941 doğumlu davalı Cuma ERDOĞAN, Cuma ve Şükran oğlu, 15/04/1982 doğumlu davalı Erkan ERDOĞAN'a bilenen adreslerine yargıtay bozma ilamı ekli tebligat yapılamamış olup, adres araştırmasından da bir adres bulanamadığından Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 18/05/2022 tarih 2022/2107 Esas 2022/3955 Karar sayılı "............davalı Hazine ile davalı Bayram Çakmakçı’nın temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.05.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." karar ilam özeti tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.